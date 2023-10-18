Türk ordusunun kahramanlık hikayeleri "Zaferin Yolu" belgeselinde ele alındı

Belgeselci Alp Armutlu'nun, yönetmen Nazım Doğan ve Sinan Çevik ile hazırladığı "Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş" adlı yapım, kasım ayında dijital platformlarda izleyicilerle buluşacak.

Belgeselci Alp Armutlu'nun, yönetmen Nazım Doğan ve Sinan Çevik ile hazırladığı "Zaferin Yolu-Ruhundaki Ateş" adlı yapım, kasım ayında dijital platformlarda izleyicilerle buluşacak.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel, kahraman Türk ordusuna ithaf edilen belgeselde, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zafere giden 1975 kilometrelik yolu işlendi.

Yapımda, Sakarya Savaşı cephesinden, Kocatepe'ye kimi zaman 1920 model bir araba ile kimi zaman ise at sırtında zaferin yolu takip edilirken, yolculuk esnasında Türk ordusunun kahramanlık hikayeleri anlatılıyor.

Belgeselin tarih danışmanlığı Emekli Albay Kadim Koç tarafından yapıldı.