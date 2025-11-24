Türk Öğretmenler İtalyan Lisesi'nde Ücret Eşitsizliğine Protesto Düzenledi

Haber: Tuba KARA / Kamera: Belçim KILICKIRAN

(İSTANBUL) - İtalyan Lisesi'nde çalışan Türk öğretmenler, ücret eşitsizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle İstanbul'da protesto düzenledi. TEZ-KOOP-İŞ İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt, "Aynı okulda çalışan İtalyan öğretmenlerden daha ağır ders yüküne ve daha kötü koşullara sahibiz. Bu düpedüz ayrımcılıktır. yüzde 12'lik zam teklifi, 2027 için ise yüzde 0 zam teklifi Türkiye şartlarında kabul edilebilecek bir teklif değildir" dedi. Eylemde "Sözleşme hakkımız söke söke alırız", "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları atıldı.

İstanbul'daki İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler, ücret ayrımcılığı ve çalışma koşullarındaki adaletsizlikler nedeniyle okul önünde eylem yaptı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleşen eylemde öğretmenler, eşit işe eşit ücret talep ederek, okul yönetiminin yaklaşımını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Basın açıklamasını TEZ-KOOP-İŞ Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt okudu.

"Öğretmenlerimizin özel gününü kutlayamıyoruz; sorunları anlatmak için buradayız"

Karakurt, açıklamasına Öğretmenler Günü vurgusuyla başladı:

"Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Atatürk'ün 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme' görevini emanet ettiği öğretmenlerimizin bu özel gününü hakkıyla kutlayamıyoruz. Çünkü İtalyan Lisesi'nde çalışan Türk öğretmenlerin sorunlarını anlatmak için buradayız."

Sendikanın 7 Temmuz 2025 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesi doğrultusunda toplu iş sözleşmesi sürecine başladığını belirten Karakurt, 19 Ağustos 2025'te görüşmelerin açıldığını anımsattı.

"Sunulan yüzde 12 zam ve 2027 için yüzde 0 teklif kabul edilemez"

Karakurt, okul yönetiminin yaklaşımını şu sözlerle eleştirdi:

"18 Kasım'da yapılan toplantıda okul yönetiminin sunduğu yüzde 12'lik zam teklifi, 2027 için ise yüzde 0 zam teklifi Türkiye şartlarında kabul edilebilecek bir teklif değildir. Türk öğretmenler yoksulluk sınırının oldukça altındaki maaşları nedeniyle geçim sıkıntısı içindedir."

Türk öğretmenlerin gelecekte de daha kötü koşullara sürükleneceğine dikkat çeken Karakurt, "Bu teklif hem Türkiye gerçeklerinden hem de beklentilerimizden çok uzaktır" dedi.

"Aynı okulda çalışan İtalyan öğretmenlere göre daha ağır yük altındayız"

Sendika başkanı, ücret ve çalışma koşullarındaki çifte standardı şu sözlerle aktardı:

"İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenler maalesef aynı okulda çalışan İtalyan meslektaşlarından daha ağır ders yüküne, daha kötü çalışma koşullarına sahiptir. Bu düpedüz ayrımcılıktır. Uluslararası bir kurumun bu ayrımcılığı sürdürmesi anlaşılmaz bir durumdur."

Karakurt, Türk öğretmenlerin yalnızca ücret değil, nitelikli eğitim hakkı için de mücadele ettiğini vurguladı:

"Öğretmenlerimiz sadece özlük hakları için değil, nitelikli eğitimin sürdürülebilmesi için de seslerini duyurmak zorundadır."

"Eşit işe eşit ücret istiyoruz"

Açıklamanın devamında sendika şu taleplerde bulundu:

Eşit işe eşit ücret

Ekonomik ve sosyal hakların insana yakışır biçimde düzenlenmesi

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Ayrımcılığın ortadan kaldırılması

Adil bir yönetim anlayışının benimsenmesi.

Karakurt, uluslararası kurum kimliğine sahip bir okulda sendikal hakların engellenmeye çalışıldığını da belirterek şunları söyledi:

"Sendikal haklarımızı kullanmamızın okulun işleyişini tehlikeye atacağı yönündeki asılsız beyanları reddediyoruz. Amacımız çatışma yaratmak değil; adil, eşit ve saygın bir çalışma ortamı yaratmaktır."

"Velileri ve kamuoyunu dayanışmaya çağırıyoruz"

Karakurt, açıklamanın sonunda "Toplumumuzu, velilerimizi haklı mücadelemizde yanımızda olmaya davet ediyoruz. Okulun İtalyan yönetiminin ve İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın çözüm önerilerimizi dikkate almasını bekliyoruz. Çünkü güçlü ve nitelikli bir eğitim, emeğinin karşılığını alan öğretmenlerle mümkündür." diyerek dayanışma çağrısı yaptı.