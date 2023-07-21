Türk öğrencilere diploma denkliğiyle Amerika'da eğitim fırsatı

Yks sonuçlarının açıklanmasıyla tercih dönemi başladı. BAU Global üyesi Bay Atlantic Üniversitesi'ne YÖK tarafından verilen diploma denkliği, ABD'de eğitim görmek isteyen Türk öğrencilerine yeni bir fırsat oldu. YÖK tarafından tanınan Bay Atlantic Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerin diploması, Türkiye'de de geçerli sayılacak.

Bay Atlantic Üniversitesi, BAU Global Başkanı Enver Yücel'in liderliğinde, 2014 yılında, Amerika'nın başkenti Washington DC'de kurulmuştu. Beyaz Saray'a yürüme mesafesinde, kar amacı gütmeyen yeni nesil bir yüksek öğretim kurumu olarak kurulan üniversite, işletme, veri bilimi ile uluslararası ilişkiler alanlarında lisans ve lisansüstü programlarıyla hizmet vermeye başladı. Kurucu Rektörlüğünü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran'ın yaptığı, yerli, Asya, Latin Amerika, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki 46 ülkeden gelen bine yakın öğrencisiyle kısa sürede ön plana çıkan üniversite, geçtiğimiz mart ayında, ABD'de dünyanın en prestijli üniversitelerine akreditasyon veren NECHE (New England Commission of Higher Education) tarafından akredite edildi.

NECHE akreditasyonunun alınmasıyla Bay Atlantic Üniversitesi, aynı kurumun akredite ettiği ABD'deki Harvard, MIT, Brown ve daha birçok dünyanın önde gelen üniversiteleriyle aynı statüye kavuştu. Yabancı bir girişimcinin kurduğu bir üniversite olmaktan çıkıp gerçek, kalıcı, her türlü sistemini Amerika'daki yüksek öğretim standartlarına göre uyarlamış bir Amerikan yüksek öğretim kurumu haline gelen Bay Atlantic Üniversitesi'ne sevindirici yeni bir haber de Türkiye'den, Yüksek Öğretim Kurulundan (YÖK) geldi.

DİPLOMA DENKLİĞİ VERİLDİ

YÖK, NECHE'den akredite edilen ve denklik kriterlerine uyan Bay Atlantic Üniversitesi'ne diploma denkliği verdi. Bu kapsamda, üniversite eğitimlerine Bay Atlantic Üniversitesi'nde devam etmek isteyen Türk öğrencilerinin mezuniyetlerinin ardından diplomaları, Türkiye'de de geçerli sayılacak.

TERCİH DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERE ABD FIRSATI

Türkiye'de YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için üniversite tercih maratonu dün itibariyle başladı. Bay Atlantic Üniversitesi de YÖK'ten aldığı denklikle Amerika'da üniversite eğitimi almak isteyen Türk öğrenciler için tercih edebilecekleri yerler arasına girdi.

ÖNEMLİ BİR KARİYER ADRESİ OLACAK

Bay Atlantic Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sinem Vatanartıran, "Bir Türk girişimcinin Washington DC'de kurduğu ve alması çok zor olan NECHE akreditasyonunun ardından, YÖK'ün sağladığı diploma denkliği sayesinde Amerika'da eğitim almak isteyen Türk öğrencileri için BAU önemli bir kariyer adresi olacak. Ülkemizin neresinden olursa olsun üniversitemizi tercih edip başvuru yapan ve kabul alan öğrencilerimiz, mezuniyetlerinin ardından aldıkları Amerikan üniversitesi diploması, tüm dünyada olduğu gibi, artık Türkiye'de de geçerli olacak. Bay Atlantic Üniversitesi'nin, Türkiye'de uzun yıllardır eğitim sektöründe liderlik yapan BAU Global'in bir üyesi olması ise öğrencilerimiz için hem güvenilirlik anlamında hem de kaliteli eğitimle buluşmaları açısından çok kıymetli. BAU Global üyesi diğer üniversitelerle, Kıbrıs, İstanbul ve Berlin lokasyonlarında öğrenci değişim programlarını da başlatmamızı, global eğitim ağının bir parçası olmanın en büyük avantajı olarak sunuyoruz. Dünyanın 46 ülkesinden gelen öğrencilerimiz için bu en önemli ayrıcalıklarımızdan birisi" diye konuştu.

AMERİKA'DA 36 AYA KADAR ÇALIŞMA İZNİNE SAHİP OLABİLECEKLER

Üniversitesinin başarıları ve imkanları hakkında bilgiler veren Vatanartıran, "Üniversitemiz, 2022'de Intelligent dergisi tarafından Girişimcilik için en iyi MBA programı sıralamasında 26'ncı, İnternet Güvenliği alanında En İyi Siber Güvenlik Yüksek Lisans sıralamasında 22'nci sırada yer almıştır. Ayrıca, en büyük MBA programları listesinde, Washington Business Journal tarafından Georgetown, George Washington, ve University of Maryland üniversitelerinin hemen ardından 4'üncü sırada yer almıştır. Bu başarıların yanında öğrencilerimize sunduğumuz en önemli ayrıcalıklardan birisi ise lisans ve lisansüstü mezuniyetlerinin ardından eğitim gördükleri alanda 12 aydan 36 aya kadar çalışma iznine sahip olmalarıdır" dedi.

SINAVSIZ GİRİŞ

Rektör Vatanartıran, Amerika üniversitelerine başvuruda Türkiye'deki YKS benzeri SAT ve ACT gibi sınavların olduğunu, ancak son yıllardaki eğilimin prestijli pek çok üniversitenin başvuru ve kabulde sınav sonuçlarını artık kullanmadığını söyledi. Sadece burs başvurularında bu sınavların dikkate alındığını belirten Vatanartıran, Bay Atlantic Üniversitesini tercih etmek isteyen öğrencilerin, Bahçeşehir Üniversitesi web sitesi üzerinden formu doldurup noterli lise diploması örneği, İngilizce not dökümü, pasaport kimlik sayfası ve İngilizce dil yeterlilik belgesi ile kendilerine başvuruda bulunabileceklerini dile getirdi.