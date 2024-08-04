Türk öğrenciler uluslararası kimya ve fizik olimpiyatlarında madalyalar kazandı

Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'da gerçekleştirilen uluslararası kimya ve fizik olimpiyatlarında madalyalar kazanırken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan öğrencilere kutlama mesajı geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 56'ncı Uluslararası Kimya Olimpiyatı, Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde 21-30 Temmuz'da gerçekleştirildi. Etkinliğe 89 ülkeden 333 öğrenci katıldı. Kimya Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

54'üncü Uluslararası Fizik Olimpiyatı ise 21-28 Temmuz'da İran'ın İsfahan şehrinde düzenlendi. Etkinliğe 46 ülkeden 197 öğrenci katıldı. Türk öğrenciler, bu olimpiyatta 2 gümüş, 2 bronz madalya ve 1 mansiyon derecesi elde etti.

Bakan Kacır'dan kutlama

Bakan Kacır da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başarılı öğrencileri tebrik etti.

Uluslararası bilim olimpiyatlarından gurur verici haberler almaya devam ettiklerini belirten Kacır, "54'üncü Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda ülkeyi temsil eden öğrencilerden gümüş madalya kazanan Arda Ünver ve Kutay Kulbak'ı, bronz madalya kazanan Alp Terliksiz ve Halil İbrahim Yenitürk'ü, mansiyon derecesi kazanan Belinay Su Kılınç'ı, 56'ncı Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden gümüş madalya kazanan Macit Arda Aydın ve Kadir Kaan Erbaş'ı, bronz madalya kazanan Kemal Özkırşehirli ve Mehmet Can Sankır'ı tebrik ediyor, başarılarının bir ömür sürmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında olimpiyatlara katılan tüm öğrencilere, ailelerine, öğretmenlerine ve akademisyenlere teşekkür ederek, "Her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.