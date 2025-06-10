Türk Öğrenciler ISEF'te Büyük Başarı Elde Etti

Türk Öğrenciler ISEF'te Büyük Başarı Elde Etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk öğrencilerin Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda 2 projeyle büyük ödül ve 3 projeyle özel ödül kazandığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türk öğrencilerin 2 projesinin ISEF büyük ödülünü, 3'ünün de özel ödülü kazandığını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından olan ve bu yıl 75'incisi düzenlenen ABD'nin Columbus şehrindeki etkinliğin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

Türk öğrencilerin elde ettiği başarılara dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"2025 yılı Uluslararası Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda öğrencilerimiz yine göğsümüzü kabarttı. 24 öğrencimizin 14 projeyle katıldığı yarışmada ülkemizi temsil eden 2 proje ISEF büyük ödülünü kazandı, 3 projeyse özel ödüle layık görüldü. Dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından birinde ülkemize bu gururu yaşatan öğrencilerimizi, onlara yol gösteren değerli danışmanlarını ve en kıymetli varlıkları çocuklarını destekleyen ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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