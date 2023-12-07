Türk Öğrenciler Dijital Öğrenmeye Hazır

OECD'nin PISA 2022 sonuçlarına göre Türkiye'deki öğrenciler, dijital öğrenmeye diğer OECD ülkelerinden daha fazla hazır durumda.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nce (OECD) uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 sonuçları Türkiye'deki öğrencilerin dijital öğrenmeye OECD ülkelerindeki akranlarından daha fazla hazır olduğunu ortaya koydu.

AA muhabirinin PISA 2022 araştırmasındaki verilerden yaptığı derlemeye göre OECD ülkelerinde dijital kaynak eksikliği bildiren okul ortalaması yüzde 24 iken, bu oran Türkiye için yaklaşık yüzde 13 oldu.

Hem Türkiye hem de OECD ülkelerinde dezavantajlı okullarda dijital kaynak eksikliği yaşayan öğrenci oranı diğer okullardakinden yüksek çıktı.

Jamaika yüzde 82 ile en yüksek, Singapur ise yüzde 1,5 ile bu alanda en düşük yüzdeye sahip ülkeler oldu.

Dijital öğrenmeye hazırlık indeksinin OECD ortalaması 0,02 iken, bu değer Türkiye için 0,37 olarak hesaplandı. Araştırma sonuçlarında bu veriler için, "Türkiye'nin OECD'ye kıyasla dijital öğrenme için daha hazır olduğu anlamına gelmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Bu alanda en yüksek indeks değerine sahip ülkeler Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipinler, en düşük indeks değerine sahip ülkeler Japonya, Yunanistan ve Arjantin olarak sıralandı.

Çevrim içi öğrenme destek platformlarının varlığı etkili

Araştırma, dijital öğrenmeye hazır olma halindeki iyileşmenin "çevrim içi öğrenme destek platformları"yla bağlantısını da ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre OECD ülkelerinde bu platformların iyileşmeye etkisi yüzde 78, Türkiye'de ise yüzde 91 oldu.

Hem OECD ülkelerinde hem Türkiye'de, öğretmenlerin dijital cihazları eğitimde kullanabilmek için gerekli teknik ve pedagojik yeterliliğe sahip olma oranı yüzde 88 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de 100 öğretmenden 89'u, dijital cihazların nasıl kullanılacağını öğrenmek için etkili mesleki kaynaklar bulduğunu bildirdi. Bu oran OECD için yüzde 76 oldu.

Okul öncesi eğitime devam oranı

Araştırmada, OECD ülkelerinde 15 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 57'sinin 3 yıl veya daha fazla, yüzde 24'ünün 2 yıl, yüzde 14'ünün de 1 yıl okul öncesi eğitime devam ettiği görüldü.

Türkiye'de araştırmaya katılan her 100 öğrenciden 44'ü bir yıl, 21'i iki yıl ve 11'i de üç yıl veya daha fazla okul öncesi eğitim aldığını bildirdi.

Bir yıl veya daha fazla süreyle okul öncesi eğitime devam eden öğrenci ortalaması Türkiye'de yüzde 76, OECD ülkelerinde yüzde 94 oldu.

Türkiye'de okul öncesi eğitime hiç katılmayan veya bir yıldan daha az katılan öğrencilerle karşılaştırıldığında, 1 yıl okul öncesi eğitim alan öğrencilerin 30 puan, 2 yıl eğitim alanların 29 puan, 3 yıl ve üstü eğitim alan öğrencilerin ise 15 puan daha fazla performans sergilediği görüldü.