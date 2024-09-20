Türk Ocakları, HÜDA PAR Genel Başkanı'nın Anayasa Açıklamalarını Protesto Etti

Türk Ocakları üyeleri HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın 4. maddesiyle ilgili açıklamasını protesto etti.

Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, Saraçlar Caddesi'nde grup adına yaptığı açıklamada, Yapıcıoğlu'nun sözlerinin anayasayı doğrudan hedef aldığını belirtti.

Anayasanın ilk 4 maddesinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten, demokrasiden, Cumhuriyet'ten ve laiklikten hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini belirten Öz, "Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak siyaseten var olmaya çalışmayın. Anayasanın ilk 4 maddesi Türk milletinin kırmızı çizgisidir. Herkes aklını başına devşirsin ve bu gerçeği asla unutmasın. Hatırlatıyor ve uyarıyoruz, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının ilk 4 maddesinde ve vatandaşlık tanımı ile ilgili 66. maddede ortaya konan esaslar milli egemenliğe dayalı üniter yapı Türkçe ve Türk milli kimliği Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelidir. Hiç kimsenin devletimizin temeline müdahale etmeye yetkisi ve bu yapıyı aşındırmaya hakkı yoktur. Bu böyle bilinsin. Türk adından rahatsız olanın Türk vatanında yeri de işi de yoktur." diye konuştu.

Protestoya, Zafer Partisi İl Başkanı Serkan Konak, İYİ Parti Eski Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu da destek verdi.

Gaziler Günü dolayısıyla pilav dağıtıldı

Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla vatandaşlara pilav ikram edildi.

Cuma namazının ardından Gülşen-i Aşık Efendi Dergahı'nda düzenlenen programda hayatını kaybetmiş gaziler için dua edildi.

Duanın ardından vatandaşlara pilav, tatlı ve ayran ikram edildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı ve Kıbrıs gazisi Ahmet İsmailoğlu, Edirne Valiliği'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs gazisi Fevzi Demir de Gaziler Günü etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini kaydetti.

Akın, gaziler ve aileleriyle buluştu

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazilerin vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirtti.

Edirne Belediyesinin her zaman gazilerin yanında olduğunu ifade eden Akın, "Her ihtiyacınız olduğunda çalacak ilk kapınız olmak isteriz. O yüzden bugün sizlerle birlikte burada olmaktan tekrar çok büyük mutluluk duydum. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmete kavuşmuş tüm gazilerimize rahmet ve şükranlarımı sunuyor hayatta olan gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.