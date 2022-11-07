Türk Müzisyen GRKS3N, ''Devil'' şarkısı ile Elektronik Müzik Dünyasını salladı!

GRKS3N, 29 yaşında ama bir romana konu olacak kadar güzel bir başarı öyküsü var. Ünü Türkiye sınırlarını aşan, parçaları yüz milyonları geçen dinlemeye sahip. Amerika'da bir DJ arkadaşına yardım etmek için gidiyor. "Amerika'da bir müzik atölyesinde, ben neden bunu yapmıyorum? dedim, konu buralara geldi. Bu kadarını ben de hayal etmemiştim" diyor. Gerçek bir ilham hikayesi…

Neredeyse her parçanızın milyonları bulan izlenmesi ve dinlenmesi var. Üretiminizin bu kadar yoğun ve güzel bir karşılık görmesi nasıl hissettiriyor?

Tadını çıkardığım noktalar da var, çok sorumluluk aldığım noktalar da… Mental olarak zorlandığım zaman daha çok keyif almaya çalışıyorum. Müziği iş olarak bir kenara bırakıp o stüdyoya birileri için değil de kendimi eğlendirmek için giriyorum. Ama tabii ki şu var; bu işe ilk başladığım zaman ileride daha çok rahatlayacağımı, kendime daha çok vakit ayıracağım sanıyordum. Öyle olmuyor. İşler büyüdükçe sorumluluk da artıyor.

Ayrıca müzisyen GRKS3N aka Gürkan Şen geçtiğimiz ekim ayında 3 single birden çıkardığını söyleyen ünlü müzisyen, aralık ayında stüdyoya gireceğini söyledi.

Şarkılarından Disconnected ve Devil, Melodic House Techno tarzında Beatport sıralamasında Top100 Chart'ta 2 hafta boyunca ilk 5'te yer aldı.Bu iki şarkı Spotify ve Apple Music'te yaklaşık 15 gün içerisinde 3 milyon dinlenme yakaladı.

Türk Müzisyen GRKS3N, Devil şarkısı ile Elektronik Müzik Dünyasında listeleri alt üst etti. İlk çıktığı hafta bir çok popüler listeye girmeye başlayan GRKS3N, 2. haftasında sadece Spotify'da 50bin kaydetme alan şarkı bir çok ünlü prodüktör ve DJ tarafından büyük sahnelerde support alarak yerini sağlamlaştırdı.

Müzisyenin diğer şarkısı Machinist ise tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. En son BBC Radio da şarkının tanıtımını yapan Dünya'ca ünlü DJ/Prodüktör Oliver Kastac, şarkı hakkında söylenecek çok söze gerek yok, söylersek saygısızlık olur. Bence her dakika dinlenmesi gereken bir şarkı, dedi.

Ünlü müzisyen GRKS3N aka Gürkan Şen, 2022 yılının 2. Yarısı ile birlikte 6 single ve 2 maxi single yayınladı. Bunlar, "Hypers, Dreams, Disconnected, Heart, Machinist ve Devil " aranjeleridir.