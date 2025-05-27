Türk Müziği Koroları Kemalpaşa'da Dinleyicilerle Buluştu

Türk Müziği Koroları Kemalpaşa'da Dinleyicilerle Buluştu
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Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen konser, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Konserde şarkı ve türküler seslendirilirken, koro şeflerine de hediyeler verildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Türk halk ve sanat müziği koroları müzikseverlerle buluştu.

Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi korolarının "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser, Dere Mesire Yeri Atatürk Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programı Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve eşi Emine Sarı, Belediye Başkan Vekili Osman Karadağ da izledi.

Şarkı ve türkülerin seslendirilmesinin ardından koro şeflerine hediye verildi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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