Türk Mutfağının öne çıkan lezzetleri İtalya'da tanıtıldı

Türk Mutfağının öne çıkan lezzetleri İtalya'da tanıtıldı
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Türk Mutfağı'nın öne çıkan lezzetleri, İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtıldı.

Türk Mutfağı'nın öne çıkan lezzetleri, İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da program düzenlendi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davete, Roma'daki önde gelen otellerin temsilcileri ile İtalya'da mukim yabancı basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Ülgen, konuklarını Türk mutfağının tanıtıldığı bu önemli haftada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türklerin, İtalyanlar ve Fransızlar gibi mutfağıyla son derece gurur duyan bir millet olduğunu belirtti.

Ülgen, Türk mutfağının yüzyıllar boyunca Avrupa, Orta Doğu, Kafkaslar ve Akdeniz'deki diğer kültürlerle etkileşime girerek ve gelişerek bugüne geldiğini ifade etti.

Davette, konuklara büyükelçiliğin aşçısı Turgay Holat'ın hazırladığı mercimek çorbası, yaprak sarma, karnıyarık ve cacık, kuru fasulye, pilav, çoban salata ve fırında sütlaç ile Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Sunulan ikramlar, kullanılan malzemelerden pişirme tekniklerine kadar tüm detaylarıyla konuklara anlatıldı.

Yemeğin ardından Büyükelçi Ülgen, hazırladığı leziz yemekler dolayısıyla Holat'a teşekkür ederken, kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti.

Konuklar da Holat'ı alkışlayarak tebrik etti.

Davetlilerden Yabancı Basın Derneği üyesi Alfredo Tesio da konuklar adına yaptığı konuşmada, Büyükelçi Ülgen'e davet için teşekkür ederek, "Buraya gelirken her şeyi yiyebileceğimden emin değildim ama hiçbir şeyi bırakmadım, ne varsa yedim. Hepsi çok güzeldi. Harikulade deneyimdi. Türk mutfağı çok önemli. Bütün Akdeniz'i etkilemiş durumda." dedi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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