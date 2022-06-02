Türk mutfağı yabancı misyon temsilciliklerine tanıtıldı - Haberler

İzmir'de yabancı misyon temsilcilikleri, Türk mutfağının kendine özgü kahvaltı biçimini tüm dünyaya tanıtma ve ülke tanıtımına katkı sağlama amacıyla düzenlenen Dünya Kahvaltı Günü etkinliğinde bir araya geldi.

İzmir'de bir otelde İzmir Valiliği himayesinde düzenlenen ve başkonsolos ile konsolosların katıldığı etkinlikte Türk kahvaltısından çeşitli ürünler ikram edildi.

Kentte temsilcilikleri bulunan ülkelerin lezzetleri de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikte konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk kahvaltısının dünyaca tanınan bir marka haline getirilebilmesi ve ülke tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yurt dışı ve yurt içi temsilciliklerle 81 ilde çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti.

Güzel İzmir'in birbirinden lezzetli kahvaltı örneklerinin tadılacağını dile getiren Köşger, Alman, İtalyan, Kuzey Kıbrıs, Amerikan, Fransız, Kosova, Malta mutfağından da örneklerin kahvaltıyı renklendirdiğini ifade etti.

Köşger, çok eski medeniyetlere sahip olunduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın en önemli mutfaklarından biir Türk mutfağı. Yeterince tanınmadığını değerlendiriyoruz. Bu vesilelerle daha iyi tanıtmış olacağız." dedi.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Naciye Gökçen Kaya, geleneksel diplomasiye ek olarak "kuliner diplomasi" ve "gastrodiplomasi" gibi terimlerin daha fazla yaygınlık kazandığını belirterek, "Gastrodiplomasi yumuşak gücün bir yansıması olarak dış politikanın da artık vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede geçen yıl Dışişleri Bakanlığımız haziran ayının ilk pazar gününün Dünya Kahvaltı Günü olarak kutlanması için uluslararası alanda girişimde bulunma kararı almıştır." diye konuştu.