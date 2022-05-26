Türk mutfağı İtalya'da tanıtıldı - Haberler

Türk mutfağının seçkin geleneksel tatları, İtalya'nın başkenti Roma'da tanıtıldı.

"Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğince İtalyan basını ile turizm ve sinema sektörlerinden önemli isimlere, Türk mutfağını tanıtan bir davet verildi.

Yemekli davete ev sahipliği yapan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" hakkında konuklarına bilgi verdi.

Davette, konuklara Büyükelçilik Aşçısı Turgay Holat'ın hazırladığı incirli yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki, hünkar beğendi ve kabak tatlısı ikram edildi.

Konuklara yapılan ikramlar tek tek kullanılan malzemesinden pişirme tekniğine kadar tüm detaylarıyla anlatıldı.

Yemeğin ardından konuklar, Holat'ı alkışlayarak tebrik etti.

Aralarında İtalyan aktris Maria Grazia Cucinotta'nın da bulunduğu davetliler, yemekleri çok beğendiklerini belirterek, Büyükelçi Gücük'ü etkinlik dolayısıyla teşekkür etti.

Gücük, konuklarına Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı hediye etti.