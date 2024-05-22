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Türk Mutfağı Haftası'nda Ege Bölgesi'nin geleneksel tatları tanıtıldı

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege Bölgesi'ne ait geleneksel tatlar davetlilere sunuldu. Büyükelçi Ozan Ceyhun, Türk mutfağının zenginliğini ve kültürel mirasın önemini vurguladı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Ege Bölgesi'ne ait geleneksel tatlar davetlilerin beğenisine sunuldu.

Çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 21-27 Mayıs tarihlerinde Türk Mutfağı Haftası düzenlendiğini belirterek, mutfak ve yemek kültürünün insanları etkilediğini, mutfağın kültürel mirasın en önemli unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Ceyhun, Türk mutfağının dünyadaki en zengin mutfaklardan biri olduğunu dile getirerek, bunun yüzyıllara dayanan kültürel birikim ve etkileşimin sonucu oluştuğunu söyledi.

Anadolu'da varlık göstermiş medeniyetlerin gelenek ve göreneklerinin Türk mutfağının zenginleşmesine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Ceyhun, şöyle devam etti:

"Türk mutfağı yalnız bir yemek kültürü değil aynı zamanda bir yaşam tarzıdır. Yemeklerimiz toplumsal yaşantımızın merkezinde yer alır. Paylaştıkça lezzeti ve miktarı artar. Misafirperverlik kültürümüzün en güzel örnekleri sofralarımızda sergilenir."

Ceyhun, geçen yılki Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde depremin yaşandığı Hatay kentine ait lezzetlerin tanıtıldığını, bu yıl da Ege Bölgesi'ne ait tatların beğeniye sunulduğunu ifade etti.

Ege Bölgesi'nin dünyaca tanınmış zeytin yağı ve taze sebzeleriyle bilindiğini belirten Ceyhun, bu bölgedeki yemeklerin hem sağlıklı hem de sindiriminin kolay olduğunu aktardı.

Ceyhun, Ege Bölgesi'nin dünyanın birçok yerinden gelen milyonlarca turist tarafından ziyaret edildiğini, mavi ve yeşilin buluştuğu, eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çektiğini sözlerine ekledi.

Aşçı Ömer Faruk Bingöl ve Büyükelçi Ceyhun'un eşi Azize Ceyhun da ikram için hazırlanan yemekler ve kullanılan malzemeler hakkında konukları bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Ozan Ceyhun Türkiye Viyana Ege Kültür Sanat Güncel Haberler

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