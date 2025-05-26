Türk Mutfağı Haftası Kuveyt'te Kutlandı

Türk Mutfağı Haftası Kuveyt'te Kutlandı
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Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliğinde, Türk mutfağının zenginliği ve kültürel değerleri vurgulandı. Etkinlik, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve gastronomi sektöründen önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi.

"21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından bir otelde özel bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Resepsiyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sadık Marifi'nin onur konuğu olduğu resepsiyona, Kuveyt'te görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, gastronomi sektöründen önde gelen isimler, ünlü şefler, seyahat acenteleri, sosyal medya fenomenleri ve basın mensuplarından oluşan davetli grubu katıldı.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, açılış konuşmasında Türk mutfağının dünya mutfakları arasındaki eşsiz konumuna dikkat çekerek, köklü tarihine, sağlık bilinciyle örtüşen yapısına ve sürdürülebilir niteliklerine vurgu yaptı.

Sönmez, Türkiye ile Kuveyt'in ortak değerleri arasında yer alan misafirperverlik ve mutfak kültürüne duyulan takdirin altını çizerek, bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağları daha da güçlendireceğine olan inancını dile getirdi.

Resepsiyonda, Türk mutfak kültüründeki geleneksel pişirme teknikleri hakkında sunum gerçekleştirildi. Konuklar, özenle hazırlanmış çeşitli Türk yemeklerini, tatlılarını ve içeceklerini deneme fırsatı buldu, tarifleri hakkında bilgi aldı.

Kuveyt Türk Okulu öğrencilerinin geleneksel Türk halk dansları gösterisi, gecenin öne çıkan anlarından biri oldu ve izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel
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