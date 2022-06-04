"Türk Mutfağı Haftası" Kudüs'te yöresel lezzetlerin sunulduğu kahvaltı programıyla kutlandı - Haberler

"Türk Mutfağı Haftası" Kudüs'te yöresel lezzetlerin sunulduğu kahvaltı programıyla kutlandı
AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Kudüs'te "Geleneksel Türk Kahvaltısı" etkinliği düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Kudüs'te "Geleneksel Türk Kahvaltısı" etkinliği düzenlendi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu tarafından Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile Kudüslü akademisyen, sanatçı, iş insanları ve diğer kesimlerden kişiler katıldı.
AA / Mücahit Aydemir - Güncel