Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Karadeniz'de Coşkuyla Kutlandı

Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Ordu'da, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Trabzon'da Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Yiyecek İçecek Atölyesince tarihi Alacahan'da Trabzon'un yanı sıra Artvin, Rize, Gümüşhane ve Giresun'un yöresel yemekleri tanıtıldı.

Yiyecek İçecek Atölyesi Usta Öğreticisi Sevinç Civelek, 5 ile ait 30 çeşit yöresel yemekle ilgili katılımcılara bilgi sundu.

Programa, Vali Yardımcıları Fatih Kızıltoprak, Ali Yılmaz ve Ercan Öter, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Müftüsü Selami Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.

Artvin

Artvin'in yöresel yemekleri ve coğrafi işaretli ürünleri ise Milli İrade Meydanı'nda tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen programda, şehrin coğrafi işaretli ürünlerinden Laz böreği, hamsili ekmek, Hatila balı, Arhavi kestane balı, Şavşat ketesi, Borçka demir elması, puçiko başta olmak üzere yöresel ürünler ikram edildi.

Artvin Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın kadim mutfak kültürünün tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve dünya gastronomi sahnesinde hak ettiği yeri alması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yöresel ev yemekleri yapan esnaf Gülfidan Erdem ise mutfağı yemek pişirilen yer olmaktan çok, kültürün, emeğin ve sevginin harmanladığı kutsal bir alan olarak gördüklerini ifade etti.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de Türk Mutfağı Haftası kutlandı.

Vali Aydın Baruş, Atatürk Parkı'nda düzenlenen programda, Gümüşhane'nin yöresel lezzetler bakımından zengin bir kent olduğunu söyledi.

Baruş, ziyaretçilere kent kültürünü yansıtan ve modern sunumlarla zenginleştirilmiş yemek sunabilmenin turizme katma değer sağlayacağını vurgulayarak, "Gümüşhane'de mutfak lezzetlerinin üretildiği, ziyaretçilere sunulduğu yerlerin de sayısını artırmamız gerekiyor." dedi.

Halk oyunları gösterisinin ardından stantları gezen Baruş, katılımcılara yöresel ürünlerden ikram etti.

Ordu

Ordu'daki program ise Perşembe ilçesinde gerçekleştirildi.

Kaymakam Fatma Turhan Keser, Belediye Başkan Vekili Kahraman Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak'ın da katıldığı programda, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Program, yöreye özgü yemeklerin ikramıyla tamamlandı.

Rize

Rize'de, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Çay Çarşısı'nda etkinlik düzenlendi.

Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğindeki etkinlikte, lahana sarması, kuru fasulye, karalahana çorbası, Laz böreği ile coğrafi işaretli ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Rize'nin kadim bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Rize'nin 11 ilçesinden katılımcılar var. Kadim reçeteler burada tekrardan gün yüzüne çıkmış oldu." dedi.

Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz ve ilgililer katıldı.