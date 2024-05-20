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Türk Mutfağı Haftası Başlıyor

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Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler yarın başlıyor. Etkinlikler arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi ve program da yer alacak.

Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamındaki etkinlikler yarın başlayacak.

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla 21-27 Mayıs'ta yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler arasında, Emine Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" temalı program ve sergi de yer alıyor.

Etkinlikte, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinin sahip olduğu doğal ve kültürel miras ile tarımsal çeşitlilik, beş duyuya hitap edecek şekilde hazırlandı.

Türk mutfağı ve kültürüne ait bilgilerin verileceği, Türk mutfağının kendine özgü niteliklerinin vurgulanacağı etkinlikte, Türk mutfağının geleneksel, sağlıklı ve atıksız kültürel mirası ile zenginliğini aktaran bir video gösterisi de yapılacak.

Sergide, Türk misafirperverliğinin mutfak kültürüne yansımaları vurgulanırken, sadece yemeklerin değil aynı zamanda kültürün, geleneğin ve duygudaşlığın da paylaşıldığı, yerli ve yabancı konukların dikkatine sunulacak.

Tüm bölgelerin mutfak zenginliği ve sofra kültürlerine ait mutfak araç gereçleri, el emeği dokuma işleri ve sofra sunumlarının da görüleceği sergide, kültür, turizm ve ekonomi gibi pek çok alana etki ederek katma değer yaratan coğrafi işaretli ürünler tanıtılacak.

Ayrıca dijital ekranlarda Türk mutfağının hikayesi, tarihi gelişimi ve bölgelerin kendine has dokuları izlenebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kültür Sanat Güncel Haberler

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