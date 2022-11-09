Türk mühendislerden "metaverse"de 10 Kasım anması

Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak.

Türk mühendisler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar için metaverse ortamında özel bir etkinliğe imza atacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sanal ve gerçek dünyayı buluşturan, teknolojinin sunduğu imkanlarla dijital bir evren oluşturan metaverse dünyasında, 10 Kasım'a ilişkin organizasyon düzenlenecek.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi Anıtkabir bu yıl da Atatürk'ü özlem ve saygıyla ananlarla dolup taşacak. Fiziksel olarak Anıtkabir'de olamayanlar ise ziyaretlerini metaverse ortamında yapabilecek.

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından etkinliğe katılacak ziyaretçiler, oluşturacakları avatarları ile saat 09.05'te saygı duruşunda bulunacak. İstiklal Marşı "metaverse semalarından" da duyulacak. Metaverse ortamında kalpler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için atacak.

30 Kasım'a kadar ziyarete açık

Anıtkabir'in sanal modeli, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri tarafından 2019'da geliştirme faaliyetlerine başlanan 3B sanal etkinlik uygulaması XperExpo ile oluşturuldu.

Uygulama içerisinde kendi avatarlarını oluşturabilen kullanıcılar, sanal dünyada da Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesini ziyaret edebilecek.

Avatarlarını dilediği gibi özelleştirebilen kullanıcılar, diğer ziyaretçilerin avatarlarıyla da etkileşime geçme imkanına sahip olabilecek. Kullanıcılar diledikleri kişilerle eş zamanlı olarak Anıtkabir'i ziyaret edebilecek. Etkinliğe katılan ziyaretçiler sanal ortamda oluşturulan Atatürk fotoğraflarının yer aldığı odayı gezebilecek.

Etkinliğe katılmak isteyen ziyaretçiler "https://bitesevent.xperexpo.com/register" adresinden ücretsiz kayıt yaptırarak bu deneyimden yararlanabilecek.

10 Kasım'da sanal dünyada da XperExpo ile kapılarını açacak Anıtkabir, 30 Kasım'a kadar ziyaretçilerini bekliyor olacak.

BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun, etkinliğe ilişkin, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve sevginin en güzel yaşandığı yer Ata'nın kabri Anıtkabir olsa da gidemeyen ziyaretçiler sanal dünyadaki etkinlikle bir nebze de olsa Atatürk'e duyduğu hasreti giderebilecek." dedi.