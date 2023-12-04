Türk Mühendisler Rusya'da Robot Savaşları Yarışmasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Sanayiden topladıkları parçaları kendi imkanlarıyla savaş robotuna dönüştüren girişimci 4 genç mühendis, Rusya'daki "Bitva Robotov" yarışmasının yarı finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Yüksek mekatronik mühendisleri Umut Uz, Muhammet Ömer Erdoğan, Furkan Yılmaz ve makine mühendisi Ahmet Ethem Danış, üniversite yıllarında kendilerini mesleki anlamda geliştirmek için "Mersus Robotik" ekibini kurdu.

Sanayiden topladıkları mekanik parçaları savaş robotuna dönüştüren ve zamanla bu alanda uzmanlaşan ekip, kendi imkanlarıyla geliştirdikleri robotla Türkiye ve yurt dışında birçok yarışmaya katılarak birincilik elde etti.

Türkiye'yi temsilen, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen uluslararası ağır sıklet robot savaşları yarışmasına katılan ekip, "Bitva Robotov" adlı yarışmanın 15 Aralık'taki yarı finalinde, finale yükselmeyi hedefliyor.

"Robot savaşları aynı bir boks müsabakasına benziyor"

Yüksek Mekatronik Mühendisi Umut Uz, AA muhabirine, hem mekanik hem elektronik hem de radyo kontrol tabanlı sistemlerin bir arada olduğu robot savaşlarının aynı bir boks müsabakasına benzediğini ve tasarlanan robotların, ringde, sahip olduğu silah mekanizmalarıyla birbirlerine üstünlük sağlayıp diskalifiye etmeye çalıştığını söyledi.

Profesyonel iş hayatlarının yanında robot savaşları tutkularının da her geçen gün arttığını dile getiren Uz, "Türkiye'de çeşitli yarışmalara katılarak birincilikler elde ettik. Daha sonra ülkemizi uluslararası platformlarda temsil etmeye başladık. İlk kez 2017'de Rusya'da robot savaşları alanında gerçekleşen bir yarışmadan teklif aldık." diye konuştu.

Uz, 2018'de Çin'de 28 farklı ülkeden 52 takımın yer aldığı organizasyona katıldıklarını ve Türkiye'yi bu alanda temsil eden tek ekip olduklarını belirtti.

"Robotun her parçasını bütçemize uygun yerlerden temin ettik"

Bu sene Rusya'da düzenlenen Bitva Robotov yarışmasına katılmaları için teklif aldıklarını anlatan Uz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin sanayi sistemi oldukça gelişmiş. Biz de bu sanayi altyapısını kullanarak en uygun yerleri tespit ederek, 2 ay gibi kısa bir sürede savaş robotu yaptık. Robotun her parçasını bütçemize uygun yerlerden temin ettik. İlk yarışmaya Tuzla Belediyesinin destekleriyle katıldık. Evimizin yanı sıra gençlik merkezlerindeki atölyelerini kullandık. 110 kilogramlık ağır sıklet yarışmada ülkemizi temsil ettik, ilk turu başarılı şekilde tamamladık. Şimdi yarı finalde yarışacağız. Mesaimiz bittikten sonra gece gündüz demeden, neresi uygun olursa buluşup robotu geliştirmeye çalışıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir önceki yarışmada Rusya Teknoloji Bakanı aracılığıyla yarışmaya katılımımızdan dolayı çok mutlu olduğunu iletti."

Uz, hayallerinin, Türkiye'yi robot savaşları alanında geliştirmek ve yurt dışında olduğu gibi geniş kitleleri etkileyebilmek olduğunu söyledi.

Yüksek Mekatronik Mühendisi Muhammet Ömer Erdoğan da 13 beygir gücünde, 130 kilo ağırlığında olan robotun en önemli özelliğinin ters dönse bile çift yönlü gidebilmesi olduğunu belirtti.

Erdoğan, yarışmalarla mühendisliğin birçok aşamasını uluslararası alanda yarıştırdıklarını dile getirdi.