Türk Mühendisler, İnovatif Teknoloji Çözümleriyle İhracat Hedefliyor

Türk mühendislerin imzasını taşıyan teknoloji çözümleri, yenilikçi özellikleriyle farklı coğrafyalarda ihracat başarılarına imza atacak.

Nesnelerin interneti (IoT) cihazlarından uydu sistemlerine kadar uzanan teknolojileri tasarlayan, geliştiren ve üreten INFINIA, gelecek yıl bu çözümlerini ihracat başarılarına dönüştürecek.

INFINIA Üst Yöneticisi Tugay Güzel ve Yönetim Kurulu Üyeleri Berker Yaşar, Umut Yıldız, Serdar Bilecen, Tunç Batum, basın mensuplarına 2024 yılını değerlendirip 2025 yılında hayata geçecek projelere ilişkin bilgiler verdi.

Güzel, 2012 yılında kurulan şirketin bugüne kadar 400'den fazla proje tamamladığını ve savunma, uzay, denizcilik, konaklama, reklam ve IoT sektörlerinde kullanıma hazır çözümler sunduğunu söyledi.

Savunma sanayisindeki teknolojileri ticari alana götüren, ticarileştiren bir firma olarak yola devam ettiklerini, IoT haberleşmesi konusundaki çözümleriyle sahada kullanılan 10 binlerce cihazla makine ve ekipmanların arıza ve bakım ön kestirimini yaptıklarını anlatan Güzel, son olarak ODTÜ ile yaptıkları işbirliği ile kampüsteki farklı noktalara kurulacak cihazlarla pek çok verinin toplanmasını, bu sayede çeşitli kazanımlar elde edilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Bu yıl Türkmenistan Kara Kuvvetleri için Sanal Gerçeklik Destekli Askeri Eğitim Alanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yönelik Gezici Bilim ve Teknoloji Tırları gibi projeler yürüttüklerini ifade eden Güzel, çocukların daha hareketli ve interaktif bir yaşam sürmesi için dijital dünya ile geleneksel sokak oyunlarını birleştirdiği bir XPZONE merkezi açtıkları bilgisini verdi.

Türkiye'nin ilk milli ultrasonik tekne altı temizleme cihazı MARISONIA'ın yurt içinde ve dışında 1000'e yakın satış rakamına ulaştığını, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bölge ülkelerine satışa yönelik önemli bir anlaşmaya imza attıklarını bildiren Güzel, otellerde enerji tüketimini akıllı bir şekilde yönetmek ve optimize etmek için tasarlanmış yenilikçi bir dijital dönüşüm çözümü olan Hems'in de kurulumlarına başladıklarını kaydetti.

Çantadan siber güvenlik çıkacak

Tugay Güzel, 2025'te Türkiye'nin 81 ilinde, MENA ve Türk Cumhuriyetlerinde bilim merkezleri çalışmalarını sürdüreceklerini, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azercosmos işbirliğiyle hayata geçirilecek Bağımsız Devletler Birliği coğrafyasındaki en büyük uzay merkezi için faaliyetlerin başlayacağını bildirdi.

Suudi Arabistan'ın sahibi olduğu petrol şirketi Aramco ile yaptıkları işbirliği ile geliştirdikleri "Portable Data Guard" projesiyle siber güvenlik alanında yenilikçi bir ürüne imza atacaklarını anlatan Güzel, "Çanta formundaki bu taşınabilir cihaz, doğal afet veya acil durumlar sırasında kritik verilerin güvenli bir şekilde yedeklenmesini sağlıyor, sunucuların yanına konulduğunda yedekleme işlemini otomatik olarak başlatıyor ve ihtiyaç halinde kolaylıkla taşınabiliyor. Portatif yapısıyla dünyada türünün ilk örneği olan Portable Data Guard, hem kullanım kolaylığı hem de güvenlik avantajlarıyla ön plana çıkıyor. MENA bölgesinde ticari hedeflerle başlayan bu projeyi, kısa sürede global pazara açmayı ve dünya çapında yaygınlaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

İnsansız banka şubesi

Güzel'in verdiği bilgilere göre, QNB işbirliğiyle Katar'da insansız, 24 saat açık banka şubesi hayata geçirilecek. Yapay zeka tabanlı holografik müşteri asistanı, artırılmış gerçeklik destekli ATM ve "Smart Coffee Table" gibi çığır açıcı teknolojiler bu şubede yer alacak. 2025 sonunda açılacak şubede servisi de robotlar yapacak.

Türk Hava Yolları için hava limanlarında yer alan bazı deneyim alanları yenilenecek.