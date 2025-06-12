Türk Muharip Uçağı KAAN, Endonezya'ya Tarihi Satış Anlaşması İmzaladı

Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma İspanya savunma basınında büyük ilgi gördü.

İspanya'nın savunma ve askeri haber siteleri, Türkiye'de üretilecek 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağının Endonezya'ya satışının "Türk savunma sanayi açısından tarihi ve önemli bir gelişme olduğunu" belirtti.

"Zona Militar" sitesi "Türkiye, KAAN'ın Endonezya'ya satışıyla tarihi bir anlaşma sağladı" ifadesini başlığına çıkararak, "KAAN, 21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak ülkenin askeri havacılığında bir dönüm noktası oluşturdu. İkinci uçuşu 6 Mayıs 2024'te gerçekleşti ve 2028'e kadar operasyonel uygulamasını hedefleyen bir test aşamasına devam etti." diye yazdı.

KAAN'ın hem havadan havaya hem de havadan karaya görevlerde etkili bir şekilde çalışmak üzere tasarlandığı belirtilen haberde, "Bu savaş uçağı, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde tam özerkliğe yönelik stratejik vizyonunu temsil ediyor. Geliştirilmesi, yalnızca yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı değil, aynı zamanda Türkiye'yi gelişmiş savaş sistemleri için küresel pazarda rekabetçi bir oyuncu olarak güçlendirmeyi de amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye, beşinci nesil Kaan savaş uçağı için Endonezya'ya 48 adet satış yaparak ilk uluslararası müşterisini buldu" başlığını atan "Info Defensa" da, TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında geçtiğimiz mayıs ayında Madrid'de imzaları atılan mutabakat anlaşmasıyla İspanya'nın Türk eğitim uçağı HÜRJET'i envanterine katmaya hazırlandığını hatırlattı.

Diğer yandan "Aviacionline" sitesi de "Türk savaş uçağı KAAN, Endonezya'ya ilk ihracatını gerçekleştirdi" başlığı altında "Türkiye, Endonezya ile tarihinin en büyük savunma ihracatını gerçekleştirdi."değerlendirmesini yaptı.

Haberde, "Bu, yalnızca Türkiye tarihinin en büyük askeri ihracat sözleşmesi değil, aynı zamanda Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştiren ve şu anda altı prototiple test ve doğrulama aşamasında ilerleyen KAAN programı için de bir dönüm noktasıdır." yorumunda bulunuldu.