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Türk Minyatür Sanatında Çin Etkisi

Türk Minyatür Sanatında Çin Etkisi
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Minyatür sanatçısı Zeynep Tuğ, Türk minyatür sanatının yeniden canlanması için Çin medeniyetiyle etkileşimin zorunlu olduğunu belirtti. Tuğ, iki gelenek arasındaki benzerlikleri ve ortak kültürel mirasın korunup tanıtılması gerektiğini vurguladı.

Minyatür sanatçısı Zeynep Tuğ, "Yeniden canlanmaya başlayan Türk minyatür sanatının, kesintisiz sanat geleneğine sahip bir kültür olan Çin medeniyetiyle etkileşime girmesi şart" dedi.

İSTANBUL, 30 Aralık (Xinhua) -- Minyatür sanatçısı Zeynep Tuğ, kesintiye uğramadan asırlardır devam eden geleneğiyle Çin minyatür sanatının, modern Türkiye'de bu eski sanatın yeniden canlandırılmasında kilit öneme sahip bir rol oynayabileceğini söyledi.

Tuğ, yılın en uzun gecesinden esinlenerek bir minyatür eseri tasarladı. Sanatçı bu göksel dönüm noktasının hem kozmik hem de kültürel anlamına dikkat çeken eserinde astronomiyle eski yerel gelenekleri başarıyla harmanladı.

Sanatçı, Osmanlı el yazmalarındaki Osmanlı minyatür sanatının, İran, Bizans ve Moğol etkileriyle gelişen, öte yandan Çin sanat geleneklerinin izlerini de taşıyan farklı bir tarz olduğunu belirtti.

Xinhua'ya verdiği demecinde Çin ve Osmanlı minyatür sanatları arasında çok sayıda benzerlik olduğuna dikkat çeken Tuğ, özellikle çoğu zaman erdem ve gücü temsil eden kuşlar, aslanlar, tavus kuşları ve atlar gibi sembolik motiflerin iki gelenekte de kullanıldığını vurguladı.

Sanatçı, iki geleneğin eserlerinde sık sık bilimsel ve astronomik unsurların harmanlandığına da işaret etti. Tuğ, Ortaçağ'dan kalma Çin yıldız haritalarının, göksel cisimleri ve bu cisimlerin Çin inançlarıyla olan bağlantılarını ayrıntılı şekilde resmettiğini, öte yandan Nakkaş Osman, Matrakçı Nasuh ve Seyyid Lokman gibi Osmanlı sanatçılarının, astronomiye odaklanan ve bilimsel çalışma ve astronomi temalarını görsel olarak temsil eden önemli yapıtlar verdiğini kaydetti.

Osmanlı minyatür sanatının, tezhip, hat, ebru ve kitap ciltleme sanatı gibi genel Osmanlı kitap sanatlarının bir parçası olduğunu ifade eden Tuğ, 15. yüzyılda süslü el yazmaları üretmenin saray çevrelerinde prestijli bir uğraş haline geldiğini belirtti.

Tuğ, "Ancak Osmanlının son dönemlerinde (18. yüzyıl) Batılılaşmayla birlikte minyatür sanatının yerini klasik resmin almasıyla gelenek yok oldu ve kültürel süreklilik zayıfladı" dedi.

Seramik ve resim gibi alanlardaki Çin tarz ve tekniklerinden övgüyle bahseden Tuğ, bu tekniklerin küresel etkilerini vurgulayarak Çin minyatür sanatının, binlerce yılda geliştiğini ve hatta Batı sanatını etkilediğini kaydetti.

"Dünyada en eski medeniyetlerden biri olan Çin medeniyeti, sanat ve kültür alanındaki birçok yenilikleriyle biliniyor" diyen Tuğ, Çin ile Türkiye arasında ortak kültürel mirasın korunup tanıtılmasına yönelik ortak projelerde işbirliği yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Sanatçı, "Yeniden canlanmaya başlayan Türk minyatür sanatının, kesintisiz sanat geleneğine sahip bir kültür olan Çin medeniyetiyle etkileşime girmesi şart" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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