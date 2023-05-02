Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı 11 madalyayla dünya birincisi oldu

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonunun düzenlediği Dünya İnternet Klavye Yarışması finallerinde 11 madalya ile dünya birincisi oldu.

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, Birleşmiş Milletlere bağlı INTERSTENO Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonunun düzenlediği Dünya İnternet Klavye Yarışması finallerinde 11 madalya ile dünya birincisi oldu.

Federasyonun Türk Grubu Başkanlığı ve Türkiye Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, 27 Mart-28 Nisan'da çevrimiçi yapılan yarışmaya 19 ülkeden 1117 kişi katıldı.

Anadilli ve çok dilli olarak iki yarış türünde, 4 yaş kategorisinde yapılan 8 yarışta 24 madalya verildi.

Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, biri dünya rekoru olmak üzere 5 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülükle 11 madalya kazanıp dünya birincisi oldu.

Yarışmada, İtalyanlar 4, Çekyalılar ve Japonlar üçer, Ruslar 2 ve Polonyalılar 1 madalya kazandı.

Madalya kazanan ve derece alan Türk yarışmacılar, gelecek yıl Polonya'nın Katowice şehrinde yapılacak Dünya Bilgisayar Klavye Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.