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Türk Milletvekilleri, Cenevre'de İsrail'i Protesto Etti

Türk Milletvekilleri, Cenevre'de İsrail'i Protesto Etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bazı milletvekilleri, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulu'nda İsrailli yetkilileri protesto ederek salonu terk etti. Protestolar 'Filistin'e özgürlük' sloganları ile desteklendi.

Aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyelerinin de bulunduğu parlamenterler, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 149. Genel Kurulunda, İsrailli yetkilileri masalara vurarak ve salonu terk ederek protesto etti.

PAB Başkanı Tulia Ackson'ın başkanlığında PAB için acil durum önerilerinin de görüşüldüğü oturumda, İsrailli yetkiliye söz verilmesinin ardından birçok ülkenin temsilcisi ilk olarak masalara vurdu ve sonra salonu terk etti.

Türk vekiller de salonu terk etti

PAK'ın 149. Genel Kurulu için TBMM adına burada bulunan bazı milletvekilleri de İsrail'i protesto etmek amacıyla salondan ayrıldı.

Bazı katılımcılar, salondan ayrılırken " Filistin'e özgürlük" sloganı attı. İsrailli yetkilinin konuşmasının ardından ülkelerin temsilcileri salona geri döndü.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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