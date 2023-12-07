Türk Metal Sendikası Üyeleri MESS'i Protesto Etti

Türk Metal Sendikası üyeleri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yaşanan uyuşmazlık nedeniyle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) İzmir temsilciliği önüne siyah çelenk bıraktı.

Sendikanın İzmir ve Manisa şubelerine üye işçiler, MESS'in Konak ilçesindeki binası önünde bir araya geldi.

Türk Metal Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Ercan Dereli, yaptığı açıklamada, masaya uzlaşılabilecek bir taslakla oturduklarını ancak muhataplarından aynı yaklaşımı göremediklerini söyledi.

MESS'in teklifini protesto ettiklerini belirten Dereli, şöyle konuştu:

"İşveren sendikası MESS ülkemizin içinde bulunduğu koşulları, enflasyonu, hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını hiçe sayarak sendikamıza sadece yüzde 35 ücret zammı teklif etti. Yani MESS bize dedi ki 'Siz hakkınızın, emeğinizin, alın terinizin karşılığını almayın, bizim verdiğimiz sadakaya razı olun, boğaz tokluğuna, yarı aç yarı tok çalışın, siz böyle yaşarken biz karlarımıza kar katalım, ihracat ve satış rekorları kıralım.' Biz bütün iyi niyet ve çabamıza rağmen anlaşamadık ve masadan kalktık."

Konuşmanın ardından sendika üyeleri, MESS temsilciliği binası önüne siyah çelenk bıraktı.