Türk Metal Sendikası, MESS Görüşmeleri İçin Eylem Yaptı

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerindeki uyuşmazlık üzerine Ankara MESS Bölge Temsilciliği önünde eylem yaptı. Sendika üyeleri, işverenin uzlaşmaz tutumunu protesto etti.

Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerindeki uyuşmazlık üzerine Ankara MESS Bölge Temsilciliği önünde eylem yaptı.

Beştepeler Mahallesi'nde bulunan Ankara MESS Bölge Temsilciliği önünde saat 14.00'te toplanan grup, çeşitli sloganlar attı.

Binanın önüne siyah çelenk bırakan grup adına Türk Metal Sendikası Ankara Şube Başkanı İbrahim Biçer açıklama yaptı.

Sözleşme masasına uzlaşmak amacıyla oturduklarını ancak işverenin aynı yaklaşımı göstermediğini ifade eden Biçer, şöyle konuştu:

"MESS'e sesleniyoruz; üretim rekoru kırınca övdüğünüz, kalite ödülü alınca sırtını sıvazladığınız, kar rekoru kırdırınca gurur duyduğunuz Türk Metalcileri, sıra zamma gelince görmez oldunuz. Ancak biz, kazanılmış haklarımızı korumaya, insanca yaşamaya yetecek kadar bir zam almaya kararlıyız. Bunun için sonuna kadar mücadele etmeye de gerekirse bedel ödemeye de kararlıyız. Genel Başkanımızın alacağı tüm kararları uygulamaktan çekinmeyeceğiz. Eylemse eylem, grevse grev diyeceğiz."

Türk Metal Sendikası ve MESS arasında 26 Eylül'de başlayan 2023-2025 Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri beş oturumun ardından anlaşmazlıkla sonuçlanmış, Türk Metal Sendikası 22 Kasım'da masadan kalkarak, uyuşmazlık tutanağının tutulduğunu açıklamıştı.