Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Türk Metal Sendikası Bursa Şubesi'nin 2. Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Uysal Altundağ'ın katılımıyla yapıldı. Açılış konuşmasında sendikanın işveren sendikası MESS ile yürüteceği 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecine değinen Altundağ, "Bugün buraya yeni bir yolculuğun ve vereceğimiz mücadelenin arifesinde sizlerden güç almaya, moral bulmaya geldim. Türk Metal'in örgütlü gücüyle üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Altundağ, sendikal süreçte uygulanan demokratik yöntemlere de değinerek, üyelerin sözleşme taslağı hazırlanırken her aşamada görüş bildirdiğini belirtti. Hazırlanan taslak ile ilk altı ay için ortalama yüzde 38,97 zam talep edildiği, müzakerelerin 13 Ekim'de başlayacağı ve masadaki heyetin üyelerin desteğiyle hareket edeceği vurgulandı.

Hazırlanan taslağın 140 binin üzerinde metal işçisinin desteğiyle oluşturulduğunu vurgulayan Altundağ, işveren sendikası MESS ile başlayacak müzakerelerde amacın metal emekçilerinin alın terinin karşılığını almak olduğunu ifade etti. Altundağ, "Önemli olan istemek değildir, önemli olan alabileceğimizin en iyisini alabilmektir. Her dönem olduğu gibi, vereceğimiz mücadele ile bu işkolundaki en iyi sözleşmeyi yine biz imzalayacağız" dedi.

Altundağ ayrıca sendikanın kadın ve genç üyelere yönelik çalışmalarına değinerek, Türk Metal Akademi ile genç üyelerin eğitilerek donanımlı bir nesil yetiştirileceğini açıkladı. Sosyal tesis yatırımları ve üyelerin tatil olanakları gibi hizmetlerle işçilerin yaşam kalitesinin artırıldığını belirten Altundağ, "Biz, tüm bu yaptıklarımızla, Türkiye'de sendikal hareketin önünü açtık. Türk işçi hareketinin öncüsü olduk. Sizin hakkınız hukukunuz, sizin mutluluğunuz için çaba harcadık, harcamaya da devam edeceğiz. Durmadan, yorulmadan, usanmadan devam edeceğiz. Bunların hepsi size ananızın ak sütü gibi helaldir" diye konuştu.