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Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında hedeflenen 100 etkinliğe yıl bitmeden ulaşıldı

Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında hedeflenen 100 etkinliğe yıl bitmeden ulaşıldı
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Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı çerçevesinde ilan edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" kapsamında belirlenen "100'üncü yılda 100 etkinlik" hedefine erken ulaşıldı.

Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yılı çerçevesinde ilan edilen "2024 Türk-Macar Kültür Yılı" kapsamında belirlenen "100'üncü yılda 100 etkinlik" hedefine erken ulaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Budapeşte'deki Liszt Ferenc Müzik Akademisi'nde icra ettiği konser, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı'nın 100'üncü etkinliği oldu.

CSO, Türk ve Macar milli marşlarının ardından Türk bestecilerin eserlerinin ağırlıkta olduğu zengin bir program icra etti.

Macar Devlet Televizyonunun da yayınladığı konserin açılışında konuşan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Kültür Yılı kapsamında Macaristan'ın 14 farklı şehrinde düzenlenen 100 etkinlikle yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşmaktan gurur duyduklarını dile getirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) başta olmak üzere katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Büyükelçi ayrıca, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin her alanda geliştiğine ve derinleştiğine dikkati çekerek, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Macaristan'ın MOL'u arasında yakın zamanda imzalanan Mutabakat Muhtırası'na değindi.

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky'nin de onur konuğu olarak bir konuşma yaptığı etkinliğe, Macaristan hükümetinden bakanlar, devlet sekreterleri, üst düzey yetkililer ve kordiplomatik mensupları katıldı. Konserin ardından, Türk mutfağından seçkilerin ikram edildiği bir resepsiyon düzenlendi.

Kültür Yılı kapsamında etkinlikler sürecek

"100'üncü Yılda 100 Etkinlik" hedefine beklenenden önce ulaşan Kültür Yılı kapsamında düzenlenen faaliyetler, yılın son üç ayında da hız kesmeden devam edecek.

Macaristan'daki Türk diplomatik temsilciliğinin tarihine dair Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği ile Budapeşte Şehir Arşivi ortaklığında hazırlanan serginin ardından, kasım ayı programında IV. Murat Operası, Gülsin Onay ve Erkin Onay tarafından verilecek piyano ve keman resitali gibi etkinlikler de Macar sanatseverlerle buluşmayı bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyaretleri vesilesiyle 18 Aralık 2023'te açılışı yapılan "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın kapanış etkinliğinin, iki ülke liderlerinin katılacakları özel bir performansla aralık ayında Ankara'da yapılması planlanıyor.

"2024 Türk-Macar Kültür Yılı" vesilesiyle Budapeşte'de bulunan CSO ayrıca, 28 Ekim'de ülkenin en büyük ikinci şehri olan Debrecen'de de geniş katılımlı bir konser vermiş, son dönemde Macaristan'da faaliyette bulunan Türk firmalarından Yapı Merkezi ile Synergy'nin desteklediği konser de yoğun ilgi görmüştü.

Kaynak: AA / Aşkın Kıyağan - Güncel

Uluslararası İlişkiler Etkinlikler Macaristan Diplomasi Edebiyat Türkiye Kültür Güncel Sanat Müzik

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