Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi
Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor! İşte öngörülen rakamlar

Hem emekli ve memurun maaşı hem de bedelli askerlik ücreti değişiyor
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışma yaratan "mektup" iddiasına yalanlama

Türk Lise Öğrencileri, Robotlarıyla Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Türk Lise Öğrencileri, Robotlarıyla Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen VEX Robotics Türkiye Şampiyonası'nda mükemmellik ödülü kazanan Süleymanpaşa Ebru Nayim Fen Lisesi robotik takımı, ABD'deki dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmek için hazırlanıyor.

İstanbul'da düzenlenen "VEX Robotics Türkiye Şampiyonası"nda tasarladıkları robotla turnuvanın en büyük ödülü olan mükemmellik ödülünü alan lise öğrencileri, dünya şampiyonasında dereceye girmek istiyor.

Süleymanpaşa Ebru Nayim Fen Lisesi robotik takımı mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada elde ettikleri mükemmellik ödülüyle ABD'de 6-8 Mayıs'ta düzenlenecek Vex Robotics Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

ABD'de 800 takımın yarışacağı şampiyonada ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek isteyen öğrenciler, çalışmalarını okulun kodlama atölyesinde sürdürüyor.

Bilgisayar öğretmeni Sedat Eren, gazetecilere, öğrencilerin yaptıkları robotla geçen yıl birçok ödül aldığını söyledi.

Öğrencilerin en son İstanbul'daki şampiyonada ödül alarak ABD'ye gitmeye hak kazandığını ifade eden Eren, "Çocuklar katıldıkları şampiyonalarda hep dereceler kazanıyor. ABD'de önemli bir şampiyona onları bekliyor. Onlar için çok önemli tecrübe olacak. Güzel bir dereceyle dönmek istiyoruz." dedi.

Öğrencilerden Eymen Irmak da dünya şampiyonasında 800 takım içerisinde Türkiye için başarı elde etmek istediklerini dile getirdi.

Şampiyonada beklentilerinin büyük olduğunu ifade eden Irmak, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki yarışmalarda da güzel başarılar elde ettik. Çalışmalarımız da gayet iyi devam ediyor. Bu sene ümitliyiz açıkçası. Türkiye'deki yarışma ortamından orası çok daha farklı, çok daha ciddi oluyor, çok daha zorlayıcı oluyor. Bu yüzden orada aslında rekabet etme fırsatı bulduk ve dilimizi de geliştirdik."

Ecrin Beyza Bağcı ise dünya şampiyonası için çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Amerika'ya gideceğimiz ve ülkemizi temsil edeceğimiz için çok mutluyum. Ben daha önce gitmedim, yeni bir deneyim olduğu için açıkçası çok mutluyum." diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.