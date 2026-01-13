Haberler

Geçen yıl 1581 yeni sit alanı ile 3 bin 263 taşınmaz kültür varlığı ulusal envantere alındı

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 itibarıyla 1581 yeni sit alanı ve 3 bin 263 taşınmaz kültür varlığı ile Türkiye'nin kültürel mirasını ulusal envantere dahil etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2025'te 1581 yeni sit alanı ile 3 bin 263 taşınmaz kültür varlığı, ulusal envantere dahil edildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu'nun hafızasının kayıt altında olduğu" belirtildi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olarak, Türkiye'nin dört bir yanında yürüttükleri tespit, irdeleme ve envanter çalışmalarıyla kültürel mirası bilimsel yöntemlerle kayıt altına alarak geleceğe aktardıkları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Türkiye genelinde yaklaşık olarak 28 bin sit alanı, 131 bin taşınmaz kültür varlığı koruma kapsamında ulusal envantere kayıtlıdır. 2025 yılı itibarıyla 1581 yeni sit alanı ve 3 bin 263 taşınmaz kültür varlığı daha ulusal envantere dahil edildi. Böylece Anadolu'nun binlerce yıllık mirası, her geçen yıl daha güçlü ve daha bütüncül bir bilimsel hafızayla geleceğe aktarılıyor. Çünkü kültürel miras, milletimizin ortak hafızasını oluşturan en kıymetli emanettir."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
