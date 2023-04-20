Türk kökenli siyasetçi Demirbüken-Wegner, Reinickendorf ilçe belediye başkanı oldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türk kökenli siyasetçi Emine Demirbüken-Wegner, Reinickendorf ilçe belediye başkanı oldu.

Reinickendorf Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Belediye Meclisinde yapılan oylamada Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) Demirbüken-Wegner'in 9'a karşı 39 oyla belediye başkanı seçildiği, oylamada 5 ilçe belediye meclisi üyesinin çekimser kaldığı bildirildi.

Demirbüken-Wegner, seçmenlere ve meclis üyelerine kendisine duydukları güvenden dolayı teşekkür ederek, "Modern ve vatandaşlara yakın olan bir yönetim, gündemde en üst sırada yer alacak. Bunun bir parçası olmak isteyen herkesle yapıcı bir işbirliği yapmaktan mutlu olurum." ifadesini kullandı.

Berlin'de 12 Şubat'ta belediye meclisi seçimleri yapılmış, Reinickendorf ilçesinde CDU oyların yüzde 40'ını alarak birinci parti çıkmıştı. CDU, seçimlerde belediye başkanlığı için Emine Demirbüken-Wegner'i aday göstermişti.

Berlin Teknik Üniversitesinde İletişim ve Alman Dili ve Edebiyatı eğitimi alan Demirbüken-Wegner, bir süre gazeteci olarak çalıştıktan sonra 1988'de Schöneberg Belediyesinde yabancılar sorumlusu olarak görev yapmıştı.

İki çocuk annesi olan 61 yaşındaki Demirbüken-Wegner, 2006-2011 ve 2016-2021 dönemlerinde Berlin Eyalet Meclisi Üyeliği, 2011-2016 yıllarında da Berlin Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmişti.