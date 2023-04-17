Türk Kızılayının mineralli suyu 37 ülkeye ihraç ediliyor

Erzincan AK Parti İl Başkanlığı, kentte faaliyet gösteren Türk Kızılay Mineralli Su İşletmesi'nde üretilen maden sularının yurt içinde satılmasının yanı sıra 37 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, işletme üretim kapasitesini artırarak başta deprem bölgesindeki vatandaşlar olmak üzere dünyanın birçok noktasındaki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

"Siz içince başkasına da yarayan tek su" sloganıyla pazar payını artıran ve 37 ülkeye ihracat yapmaya başlayan işletmeye ziyarette bulanan Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, AK Parti İl Başkanı Çetin Özyurt ve bir grup partili üretimle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nin 250 bin dönüm arazi üzerinde 16 bin metrekare kapalı alana sahip bir işletme olduğunu anımsattı.

Fabrikanın her geçen gün üretimi artırdığını belirten Karaman, "Fabrikanın 1'inci ve 2'nci kademesinin ardından 3'üncü kademesi de yapılıyor. İnşallah fabrikamız büyümeye devam edecek. Erzincan'ın maden suyu tüm ülkede ve dünyada içilecek şekilde pazarlanıyor. Erzincan'ın kalkınmasında fabrikanın çok önemli bir katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

Şireci ise "Fabrika faaliyete geçtiğinde sade maden suyu üretimi yapıyordu. Şu anda fabrikamızın üretim kapasitesi 3 banda çıkmış ve 18 çeşit meyveli maden suyu üretimi gerçekleştiriyor. Ülkemize ve şehrimize hizmet eden bir fabrika." diye konuştu.