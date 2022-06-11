Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü Bolu'da huzurevi sakinleriyle kutlandı - Haberler

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Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü Bolu'da huzurevi sakinleriyle kutlandı

AA - Zafer Göder - Güncel
Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümü Bolu'da huzurevi sakinleriyle kutlandı

Bolu'da, Türk Kızılayın 154. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla huzurevinde kutlama etkinliği düzenlendi.

Bolu'da, Türk Kızılayın 154. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla huzurevinde kutlama etkinliği düzenlendi.

İzzet Baysal Huzurevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kızılay gönüllüleri, huzurevi sakinleriyle pasta kesti.

Kızılay gönüllüleri ve huzurevi sakinleri, daha sonra müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Bazı gençler, yaşlıların portrelerini çizerek günün anısı olarak onlara hediye etti.

Etkinlikte, Kızılay gönüllüleri huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi.

AA / Zafer Göder - Güncel

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