Türk Kızılayın çiftliği hem öğretiyor hem yaşatıyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen "Tarım ve Hayvancılık Proje Uygulama Alanı" projesi kapsamında kurulan sera ve çiftlikten elde edilen taze meyve, süt ve yumurta bölgedeki yetimhanelerde kalan çocuklara ulaştırılıyor.

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile Reyhanlı Belediyesinin katkılarıyla 2020 yılında 20 dönüm üzerine kurulan sera ve çiftlik, hem Türk ve Suriyeli sığınmacıların meslek edinmelerine katkı sunuyor hem de buradan elde edilen gıda ürünleri yetim ve öksüz çocukların beslenmesi için yetimhanelere gönderiliyor.

Seralardan özenle toplanan ve ekipler tarafından paketlenen çilek ve muzlar vakit kaybedilmeden araçlara yükleniyor. Sabahın ilk ışıklarıyla toplanan yumurta ve sağılan süt de soğuk hava deposunda muhafaza ediliyor.

Çiftlikteki sera, kümes ve ahırlardan üretilen taze gıdalar maddeleri il genelinde ihtiyaç sahibi aileler ve yetimhanelerdeki yetim ve öksüz çocukların sofralarını süslüyor.

Türk Kızılay ekipleri ile kursiyerler tarafından bu yılın başından bugüne hasat edilen 7.5 ton muz ve çilek yetimhanelerde kalan çocukları sevindirdi.

Çiftlikte günlük ortalama 70 litre süt ile 80 yumurta elde ediliyor.

-"Ürünlerimizle yetim ve öksüz çocuklarımızı mutlu ediyoruz"

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine, Hatay'daki projenin iki yıldır devam ettiğini söyledi.

Projenin bölge tarımına ve istihdama katkı amacıyla hayata geçirildiğini anlatan Karataş, kursiyerlerin uygulama alanında tarım ve hayvancılığın inceliklerini öğrendiğini belirtti.

Hatay'da yaygınlaşan muz ve çilek yetiştiriciliği üzerinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Karataş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'daki Amik Ovası'nda muz ve çilek yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasından dolayı biz de bu alana yönelmek istedik. Reyhanlı ilçemizde 20 dönüm arazi üzerinde kurduğumuz muz ve çilek seralarımızda uzman ekiplerimizce hem kursiyerlerimize eğitimler veriyoruz hem de mesleğin tüm inceliklerini öğretiyoruz. Ayrıca seralarımızda bakım, ilaçlama ve hasat yaparak da kent genelindeki yetimhanelerde kalan çocuklarımıza destek olmuş oluyoruz. Ürünlerimizle yetim ve öksüz çocuklarımızı mutlu ediyoruz. Bu sayede uygulama alanımızın çok farklı şekilde faydalı olduğunu görmüş olduk."

Karataş, yumurta ve süt dağıtımının özellikle çocuklu aileler olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olduğuna dikkati çekerek, "Çiftliğimizdeki tavuk ve ineklerimizden elde ettiğimiz taze yumurta ve sütü vakit kaybetmeksizin ihtiyaç sahibi aileler ile yetimhanelere ulaştırmak için yola koyuluyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize bir nebze de olsa destek olunduğu için mutluyuz." diye konuştu.

Ekipler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin daha önceden belirlenerek ürünlerin adreslere götürüldüğünü ifade eden Karataş, şunları kaydetti:

"Uygulamamız gayet güzel gidiyor. Uygulama alanında uzman ekiplerimiz tarafından kursiyerlerimiz hem eğitiliyor hem de böylesine anlamlı bir yardım işinde yer alıyorlar. Hedeflediğimiz ihtiyaç sahibi aile ve yetimhane sayısını artırmayı yumurta ve süt dağıtımını sürdürmeyi amaçlıyoruz. Özellikle çocuklu ailelerimize ulaşıyoruz. Çünkü gelişmekte olan ve süte en çok ihtiyaç duyanlar çocuklardır. Projemiz çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerini destekliyor."