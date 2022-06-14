Türk Kızılayın Akçakoca'daki öğrencilere giysi hediyesi sürüyor - Haberler

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Türk Kızılayın Akçakoca'daki öğrencilere giysi hediyesi sürüyor

AA - Soner Şen - Güncel
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Türk Kızılayın Akçakoca'daki öğrencilere giysi hediyesi sürüyor

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi, öğrencilere karne hediyesi olarak giysi dağıtmaya devam ediyor.

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi, öğrencilere karne hediyesi olarak giysi dağıtmaya devam ediyor.

Osmaniye İlkokulu, Mustafa Açıkalın ve Birsen Güçlü Anaokulları ile bir turizm lisesinde eğitim gören öğrenciler, karne hediyelerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Özkan Öztürk, yaptığı açıklamada, okulların kapanmasına az süre kala 500'ün üzerinde öğrenciye kıyafet desteğinde bulunduklarını belirterek, yardımlarının süreceğini bildirdi.

AA / Soner Şen - Güncel

Osmaniye Kızılay Güncel Haberler

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