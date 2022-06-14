Türk Kızılayın Akçakoca'daki öğrencilere giysi hediyesi sürüyor Türk Kızılay Akçakoca Şubesi, öğrencilere karne hediyesi olarak giysi dağıtmaya devam ediyor. Türk Kızılay Akçakoca Şubesi, öğrencilere karne hediyesi olarak giysi dağıtmaya devam ediyor. Osmaniye İlkokulu, Mustafa Açıkalın ve Birsen Güçlü Anaokulları ile bir turizm lisesinde eğitim gören öğrenciler, karne hediyelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Türk Kızılay Şube Başkanı Özkan Öztürk, yaptığı açıklamada, okulların kapanmasına az süre kala 500'ün üzerinde öğrenciye kıyafet desteğinde bulunduklarını belirterek, yardımlarının süreceğini bildirdi. AA / Soner Şen - Güncel Osmaniye Kızılay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Türk Kızılayın Akçakoca'daki öğrencilere giysi hediyesi sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.