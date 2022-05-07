TÜRK KIZILAYI VE KIZILHAÇ'TAN İSTANBUL HAVALİMANI'NDA İYİLİKTE BULUŞMAK SERGİSİ

PANDEMİ, doğal afetler, savaş ve kuraklık konularına dikkat çekmek üzere 8 Mayıs Dünya Kızılhaç-Kızılay Günü kapsamında hazırlanan İyilikte Buluşmak adlı fotoğraf sergisi İstanbul Havalimanı'nda yolcularla buluştu. Serginin açılışına katılan Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, sergideki fotoğrafların her birinin farklı hikayeleri olduğunu belirterek, Burayı ziyaret ettiğinizde kendi ülkelerinizin hikayelerini göreceksiniz dedi.

Türk Kızılay ve Kızılhaç işbirliğiyle hazırlanan İyilikte Buluşmak fotoğraf sergisi İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle açıldı. 8 Mayıs Dünya Kızılhaç-Kızılay Günü kapsamında yolcularla buluşan serginin açılışına Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Robert Mardini ve İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ile davetliler katıldı. Törende konuşan Kerem Kınık, Kızılay ve Kızılhaç fikrinin dünyanın bütün ülkelerinde dil, din, ırk coğrafya ayırt etmeksizin aynı değerlerle, aynı hedeflerle ve aynı vizyonla hareket eden, gönüllü iyi insanların, iyiliği yaymaya çalışanların günü olduğunu belirtti.

KENDİ ÜLKELERİNİZİN HİKAYELERİNİ GÖRECEKSİNİZ

Kınık, Bugün 15 milyon aktif gönüllüsüyle dünyanın 192 ülkesinde savaşlarda, kıtlıklarda, yoksulluklarda, kovid gibi küresel pandemilerde çalışan, bunun için insanlığın ızdırabını dindirmek için faaliyet gösteren milyonlarca gönüllümüz, yüzbinlerce profesyonel çalışanımız, yine yüzbinlerce şubemiz, ulusal cemiyetlerimizin birimleri bugün kendi çabalarıyla gurur duyuyorlar. Burada 26 farklı ulusal cemiyetten iyilik öyküsünü sergiliyoruz. Her birinin farklı hikayeleri var ama hepsinin yüzünde insancıl gülümseme ve merhamet var. Sizler de burayı ziyaret ettiğinizde kendi ülkelerinizin hikayelerini göreceksiniz diye konuştu.

BÜYÜKKAYTAN DÜNYAYA YAYILAN BU KUVVETLİ IŞIĞIN HİKAYESİ ANLATILACAK

İGA Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan da İGA olarak sergiye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Dünyanın dört bir yanından gelenlere ev sahipliği yapan havalimanımızda tüm dünyada insanlık adına yaptığı çalışmalarla bizleri gururlandıran Türk insanının merhamet ve iyilik duygularının temsilcisi Türk Kızılay'ın ve Kızılhaç'ın çalışmalarını buluşturuyor olmak bizler için değerli ve bir o kadar da anlamlıdır. İGA İstanbul Havalimanı olarak bizler, dünyaya yayılan bu kuvvetli ışığın hikayesinin anlatılacak olmasına katkı sağladığımızdan dolayı mutluluk duyuyoruz ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Robert Mardini ise konuşmasında hareket içerisindeki farklı ülkelerde çalışan 15 milyondan fazla gönüllünün çalışmalarının kutlanmasının önemine değindi. Mardini, Bu gönüllüler yeri geldiğinde cephenin en önünde, sellerle, kuraklıkla, depremlerle, doğal ve teknolojik afetlere karşı erkek, kadın ve çocukları koruyor. Mültecileri korumak görevlerimiz arasında. Bu noktada Ukrayna'da yaşanan uluslararası çatışma sonucunda Ukrayna Kızılhaç'ı, diğer Kızılhaç ve Kızılay'lar, Türk Kızılay, IFRC ve ICRC güçlerini birleştirerek bir fark yaratmaya çalışıyor şeklinde konuştu.

26 fotoğraftan oluşan sergi İstanbul Havalimanı'nda bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel