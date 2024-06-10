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Türk Kızılayı'nın 156. Kuruluş Yıldönümü Kutlanıyor

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Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulan Türk Kızılayı, kuruluşunun 156. yıldönümünü kutluyor. Türk Kızılay, insani yardım çalışmalarıyla insanlığın umudu olmaya devam ediyor.

"Osmanlı Hasta ve Yaralı Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla 11 Haziran 1868'de gönüllüler tarafından kurulan Türk Kızılayı, kuruluşunun 156. yıldönümünü kutluyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, insani yardım dünyasına "Kızılay" sembolünü armağan eden kuruluş olan Türk Kızılay, bu yılki kutlamaları, bayrağında taşıdığı hilale atfen "Aynı Hilalin Altında" temasıyla hayata geçirecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılayın 156. kuruluş yıldönümünün büyük bir gurur ve mutlulukla kutlandığını belirterek, "Merhamet çınarımız, 11 Haziran 1868'de kurulduğundan bu yana insanlığa umut ve gönüllerdeki iyilikleri büyüten bir meşale haline geldi. Bugün, hepimizin gönlünde yer bulan Kızılay, doğal afetlerin, savaşların, salgın hastalıkların, birlikteliğe ihtiyaç duyduğumuz tüm anların ortasında, gönüllüleri ve çalışanları ile insanlığın umudu olmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türk Kızılayının bir parçası olan tüm gönüllülere, çalışanlara ve bağışçılara teşekkür etti.

Deprem bölgesine yardım

Kızılayın açıklamasına göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede iyileştirme faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay, bugüne kadar 525 bin 933 haneye 2.6 milyar liralık nakit yardımı sağladı. Ayrıca bölgedeki esnaf ve çiftçilere yaklaşık 147 milyon liralı destek verildi.

İsrail'in saldırdığı Gazze'ye tonlarca yardım malzemelesi ulaştıran Türk Kızılay, Deyr Belah bölgesine taşıdığı aşeviyle günde 15 bin kişiye sıcak yemek sağlıyor.

Türk Kızılayın gönüllü çalışmalarını sistemli şekilde yürüttüğü platformuyla 70 binden fazla gönüllü, 540 binin üzerinde insani yardım faaliyetlerinde aktif rol aldı.

Ülkenin kan ihtiyacını karşılamak için görevlendirdiği yaklaşık 4 bin çalışanıyla her gün 300 noktada kan bağışı alan Türk Kızılay, yılın ilk 5 ayında 1 milyon 193 bin 394 ünite kan rakamına ulaştı ve kan bağışlarıyla yaklaşık 1200 hastanenin kan bileşeni ihtiyacını karşıladı.

Türk Kızılayın ayrıca kök hücre tedavisi bekleyen hastalar için 2013'den bu yana yürütülen Türkök Projesi kapsamında, yaklaşık 1 milyon 100 bin aktif kök hücre bağışçısı bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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