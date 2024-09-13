Türk Kızılayı'ndan İlk Yardım Farkındalığı İçin Önemli Maç

Türk Kızılayı sporda ilk yardıma dikkati çekmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü ile futbol maçı yaptı.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadyumu'nda, Bu yıl "Spor ve İlk Yardım" temasıyla kutlanacak Dünya İlk Yardım Günü'nde, Türk Kızılay Futbol Takımı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Futbol Takımı arasında maç yapıldı.

Maçta spor kazalarına yönelik ilk yardım yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Sahada yapılan uygulamada, senaryoya göre kalp krizi geçiren bir oyuncuya ekiplerce müdahale edildi. Sedyeye alınan oyuncu tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Türk Kızılay Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş, maçı takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl eylül ayının ikinci cumartesi gününün Dünya İlk Yardım Günü olarak tüm dünyada Kızılay ve Kızılhaç adına kutladığını belirtti.

Maçlarda olabilecek bazı vaka örneklerinin uygulamalı olarak gösterileceğini ifade eden Alataş, "Burada amaç hem spora destek hem de ilk yardım farkındalığı oluşturmak. Başlattığımız bu süreci bundan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber tüm Türkiye'de yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." dedi.