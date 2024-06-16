Türk Kızılayı, Kerkük'te ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yaptı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Çetin Bayatlı, "Türk Kızılay 2024 Yılı Vekaletle Kurban Kesimi Programı" kapsamında Kerkük kentinde kurban eti dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Bayatlı, Kerkük'ün çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahibi 250 aileye kurban eti verdiklerini belirtti.

Yardım çalışmasının Irak Kızılayı ile koordineli yapıldığını aktaran Bayatlı, Irak Kızılayının belirlediği listeye uygun şekilde dağıtım görevini yerine getirdiklerini ifade etti.