Türk Kızılayı depremzedelere kurban bağışlarını ulaştıracak

Türk Kızılayı, yurt içi kurban bağışlarının büyük bölümünü depremzedelere ulaştırmayı hedefliyor. Avrupa'da işten çıkarmalar artarken, Bodrum'da yat ve tekne turizmi sektörü hareketli bir sezon bekliyor. Ukrayna'da su baskınında evsiz kalan Vasilivka köyü sakinleri yardım bekliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Evrim Coşkun, çocuklarda skolyozun erken tanısında ebeveynlere de görev düştüğünü belirtti.

6 Nisan 1920

1- Türk Kızılay, kurban bağışlarının büyük bölümünü depremzedelere ulaştıracak

Genel Başkan Vekili Fatma Meriç Yılmaz:

"Yurt içi kurban bağışlarının büyük bölümünü deprem bölgeleri ve depremzedelerimize ulaştıracağız. Bağışların üçte birini taze et olarak deprem bölgesine ulaştırmayı hedefliyoruz"

"Taze etlerin her biri şoklanarak, hijyenik koşullarda, sadece kurban döneminde iletilecek, bir kısmını 2 kilogramlık paketler halinde konteynerlere teslim edeceğiz, bir kısmını da aşevlerimizde kavurma haline getirip bayram süresince depremzedelerimize ikramlarını gerçekleştireceğiz"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupalı şirketlerde işten çıkarmalar, karamsar ekonomik görünümle artıyor

Avrupa'da teknoloji ve telekomünikasyon sektörü 105 bini kişiyi etkileyen işten çıkarma kararlarıyla başı çekerken, otomotiv, perakende ve sanayi sektörlerinde de işten çıkarmalar artıyor

İngiliz telekomünikasyon şirketi BT'nin 55 bin, İrlanda-ABD ortaklı bilgi teknolojileri firması Accenture'nin 19 bin, Vodafone'un 11 bin, İsveç merkezli Autoliv'in 8 bin ve Hollanda merkezli Philips'in 6 bin kişilik işten çıkarma planı bulunuyor

(Bahattin Gönültaş-Nuran Erkul/Berlin-Londra)

3- Ukrayna'da su baskınında evsiz kalan Vasilivka köyü sakinleri yardım bekliyor

Vasilivka köyünden Genadiy Nejlukçenko: "En azından geçici olarak kalabileceğimiz bir eve ihtiyacımız var. Yeniden ev inşa etmek zorunda kalabiliriz"

Mariya Gudko: "Tek başıma sokakta kaldım. Eve ihtiyacım var. 80 yaşındayım, kalabileceğim yerim yok"

(Dmitri Chirciu/Mıkolayiv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Bodrum'da yat ve tekne turizmi sektörünün temsilcileri hareketli bir sezon bekliyor

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği Başkanı Güneş Aysun:

"Temmuz-ağustos arasında doluluk oranlarının yüzde 80'i geçmesini bekliyoruz"

Tekne kiralama ve satışı yapan Alev Semiz:

"Hem servis kalitesi hem hızlılık hem de personel yeterliliği konusunda bizler gerçekten iyi yerdeyiz. Tatilcilerin beklentilerini karşılayacak filomuz da var, ekiplerimiz de iyi"

(Ali Ballı/Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Çocuklarda skolyozun erken tanısında ebeveynlere de görev düşüyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Evrim Coşkun:

"(Genellikle ergenlikte görülen idiopatik skolyozun fark edilmesinde) Çocuklardan çok burada ailelerine, öğretmenlerine ve çevresindeki kişilere görev düşmektedir. Çocuklarını mutlaka gözlemlemeleri lazım"

"Çocuğun sırtı çıplak bir şekildeyken tam arka hizasını göz hizasına getirip, omurgayı gözlemesi gerekiyor. Omuzları simetrik mi? Başın bir tarafa eğilimi yoksa, dik duruyor mu?"

(Elif Küçük/İstanbul)(Fotoğraflı/Görüntülü)

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