Türk Kızılayı Antalya Şubesi, Sivil Toplum Kuruluşlarına Seminer Düzenledi
Türk Kızılayı Antalya şubesi, 25 sivil toplum kuruluşunun üyelerine yönelik seminre düzenledi. Antalya'da AFAD Akdeniz Bölge Müdürlüğünün desteğiyle 25 Sivil Toplum Kuruluşu üyesinin katıldığı akreditasyon, koordinasyon kampı düzenlendi. Kamp kapsamında 404 katılımcıya ilk yardım ve farkındalık hakkında seminer verildi.
Türk Kızılayı Antalya şubesince, 25 sivil toplum kuruluşunun üyelerine yönelik seminre düzenlendi.
Antalya'da AFAD Akdeniz Bölge Müdürlüğünün desteğiyle 25 Sivil Toplum Kuruluşu üyesinin katıldığı akreditasyon, koordinasyon kampı düzenlendi.
Kamp kapsamında 404 katılımcıya ilk yardım ve farkındalık hakkında seminer verildi.