Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek - Haberler

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Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek

AA - Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Türk Kızılaydan Marmaris'teki orman yangınına müdahale eden ekiplere destek

Türk Kızılay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden ekiplere beslenme hizmetiyle destek oluyor.

Türk Kızılay, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden ekiplere beslenme hizmetiyle destek oluyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Marmaris'in Amazon, Bördübet ve Yediadalar bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına müdahale çalışmalarında Kızılay ekipleri de devreye girdi.

Bu çerçevede Kızılay İzmir Afet Müdahale Merkezi ile Marmaris, Muğla ve Menteşe şubesinden bölgeye geçen personel, sahada yangına müdahale eden ekiplerin beslenme ihtiyaçlarına destek sağlıyor.

Bölgedeki yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlara çorba, kumanya, ikram malzemesi, soğuk-sıcak içecek, su ve ekmek desteğinde bulunan Kızılay, yangın kontrol altına alınana kadar alandaki çalışmalarına devam edecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla/Marmaris orman yangınına müdahale eden profesyonel ekiplere ve etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak üzere Kızılay afet beslenme kapasitemiz sahaya seferber edilmiştir. İlave gönüllü gücümüz olası ihtiyaç için bölgede hazır durumda beklemektedir." bilgisini paylaştı.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

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