Türk Kızılaydan Filistin'de 42 bin kişiye ramazan yardımı

Türk Kızılay işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği ramazan faaliyetleriyle 42 bin kişiye yardım ulaştırıyor.

Türk Kızılay, "Az Çok Demeden Paylaşan Tüm Kalplere Hilal Olsun" sloganıyla başlattığı ramazan kampanyası kapsamında yurt içi yardımlarının yanı sıra yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Filistin'de ramazan boyunca 21 noktada yardım faaliyetleri gerçekleştirecek Kızılay, bu kapsamda 5 bin gıda kolisi dağıtımı ve 12 bin kişilik iftar programlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak.

Kızılay, bu yardımlarıyla toplam 42 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Şef Burak Özdemir'den Kızılayın faaliyetlerine destek

Türk Kızılayın Filistinliler için gerçekleştirdiği ramazan yardımlarına, sosyal medyada "CZN Burak" olarak tanınan şef Burak Özdemir de sahada eşlik etti.

Kızılayın koordinasyonu ile Kudüs'e gelen Özdemir, 2 bin Filistinlinin bir günlük iftar ihtiyacı için Kızılaya bağışta bulunarak, Mescid-i Aksa'da oruç açanlar için toplu iftar hazırladı.

İftarlıkları Mescid-i Aksa'da kendisi dağıtan Özdemir, burada ziyaretçilerin yoğun ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılandı.