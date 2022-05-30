Türk Kızılaydan Akçakoca'daki öğrencilere giysi hediyesi - Haberler

Türk Kızılaydan Akçakoca'daki öğrencilere giysi hediyesi
Türk Kızılay Akçakoca Şubesince öğrencilere karne hediyesi olarak giysi dağıtıldı.
Türk Kızılay Akçakoca Şubesince öğrencilere karne hediyesi olarak giysi dağıtıldı.
Şube Başkanı Özkan Öztürk, yaptığı açıklamada, okulların kapanmasına az süre kala hediyeleri vermek istediklerini belirtti.
Karne hediyesi olarak giysi verdiklerini aktaran Öztürk, "Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesinde okuyan 100 öğrenciye 324, Mustafa Açıkalın Ortaokulundaki 42 öğrenciye 126, Kur'an Kursu'ndaki 23 öğrenciye ise 69 giysi hediyesi yaptık." bilgisini verdi.
AA / Soner Şen - Güncel