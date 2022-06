Türk Kızılaydan 500 ihtiyaç sahibi Afgan aileye gıda yardımı - Haberler

Türk Kızılay, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Afgan Kızılayı yerleşkesinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afgan Kızılayı Başkan Yardımcısı Mevlevi Nureddin Turabi katıldı.

Törenin ardından 500 aileye gıda yardımı yapıldı.

Her aileye, 5 kilogram sıvı yağ, birer battaniye ve kıyafet ile bakliyat, şeker, çay, makarna, salça gibi ürünleri içeren 36 kilogramlık gıda kolileri dağıtıldı.

Törenle Türkiye'den Afganistan'a insani ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunma hedefiyle gönderilen 4 "İyilik Treni"nin getirdiği malzemelerin tüm dağıtımı da tamamlandı.

50 bin aileye yardım götürüldü

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, 4 "İyilik Treni"nin toplamda 5 bin tona yakın insani yardım malzemesi getirdiğini, bunların ülkedeki 34 vilayette birkaç defa dağıtıldığını söyledi.

Afganistan halkına Türkiye ve kurumlarının yardımlarının süreceğini vurgulayan Erginay, şunları kaydetti:

"Toplamda bu İyilik Trenleri ile gelen insani yardımlardan 50 bin aileye doğrudan ulaşmış bulunmaktayız. Bir de dolaylı yoldan ulaştığımız on binlerce kişi ve aile var. Bu da Türkiye'nin ve Türk halkının Afganistan'ı bir bütün olarak bütünüyle kucakladığını, her bir ferdini, her bir vilayetini kucakladığını göstermektedir."

Afgan Kızılayı Başkan Yardımcısı Mevlevi Nureddin Turabi de ülkede yaşanan ekonomik krizin herkesi derinden etkilediğini belirterek, yardımların sürmesi temennisinde bulundu.

Turabi, yardımlardan dolayı Türkiye ve kurumlara teşekkürlerini iletti.