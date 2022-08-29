Türk Kızılaya ait 2 tır Pakistan için yola çıktı

Sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a Türk Kızılay tarafından iki tırdan oluşan insani yardım malzemesi daha gönderildi.

Sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a Türk Kızılay tarafından iki tırdan oluşan insani yardım malzemesi daha gönderildi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 30 milyon insanın etkilendiği sellerin ardından Pakistan'daki afetzedelere yardım gönderilmesi için hızla harekete geçildi.

Pakistan Kızılayı ile koordinasyon içinde bölgedeki acil ihtiyaçları tespit ederek ilk etapta 300 aileye 16 bin Pakistan rupisi ile 300 hijyen kiti, 600 benzin bidonu ve afetzedeleri salgın hastalıklardan korumak için 1500 sineklik gönderen Türk Kızılay, ilk müdahalenin ardından içerisinde 16 metrekarelik 200 afet çadırı, 2 bin battaniye, 335 sünger yatak, 150 çift çizme, 140 kürek ve 20 yağmurluğun bulunduğu iki tırlık malzemeyi de bölge halkına ulaştırmak üzere Erzurum'da bulunan Kuzeydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezinden uğurladı.

"İyilik Trenleri"nin rotası bu kez Pakistan olacak

İçerisinde acil ihtiyaçların bulunduğu iki tırlık insani yardım malzemesini AFAD'ın koordinasyonu ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle daha önce Afganistan'a gönderilen "İyilik Trenleri" bu sefer Pakistan'a gidecek.

Pakistan'da afetzedelere ulaştırılacak olan ilk tren 30 Ağustos'ta tarihi Ankara Garı'nda düzenlenen törenle yola çıkacak.

Ülkede sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası da başlatan Türk Kızılay, bağışçılarından gelen yardımları bölge halkına ulaştırmak için seferber oluyor.

Türk Kızılay aracılığıyla Pakistan halkının zor günlerinde yanında olmak isteyen hayırseverler 168 Çağrı Merkezi ve www.kizilay.org.tr üzerinden veya "PAKİSTAN" yazıp 2868'e SMS göndererek destek olabilecek.