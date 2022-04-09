Türk Kızılay Yemen'de iftar programı düzenledi

Türk Kızılay, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki 320 göçmene iftar verdi.

Türk Kızılay Aden Temsilcisi İbrahim Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aden'de göçmenlerin kaldığı es-Selam kampında 320 kişilik iftar programı organize ettiklerini söyledi.

Aden'deki ramazan yardımları kapsamında yoksul ve engellilere iftar ikramında bulunmaya devam edeceklerini aktaran Ubeyd, programları çerçevesinde Aden'de toplam 3 bin 500 kişiye iftarlık dağıtacaklarını ifade etti.

Türk Kızılay, Yemen'in çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve kıyafet, hastanelere de ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuyor.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.