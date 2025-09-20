Türk Kızılay Yangınlarla Mücadeleye Destek Veriyor
Türk Kızılay, Muğla'nın Köyceğiz ve Antalya'nın Alanya ilçelerindeki orman yangınlarına müdahale çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. 50 kişilik ekibiyle sahada olan Kızılay, yangın müdahalelerinin yanı sıra etkilenen vatandaşlara beslenme hizmeti sunuyor.
Yaklaşık 50 kişilik personel ve gönüllü ekibiyle sahadaki desteğini aralıksız sürdüren Kızılay, yangınlara müdahale eden ekipler ile yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmeti sağlıyor.
