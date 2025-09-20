Türk Kızılay Yangınlarla Mücadeleye Destek Veriyor

TÜRK Kızılay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale çalışmalarına desteğini sürdürdüğünü duyurdu.

Yaklaşık 50 kişilik personel ve gönüllü ekibiyle sahadaki desteğini aralıksız sürdüren Kızılay, yangınlara müdahale eden ekipler ile yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik beslenme hizmeti sağlıyor.