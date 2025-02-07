Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi
Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor

Devlet Bahçeli'den ameliyat sonrası ilk mesaj
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
İsrail basını yazdı: Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı, Atina alarma geçti

Füzeler Türkiye'ye doğru yola çıktı! Komşunun uykuları kaçtı

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığına Bekir Kurtoğlu Seçildi

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığına Bekir Kurtoğlu Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede Bekir Kurtoğlu, Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığına tek aday olarak katıldı ve tüm oyları alarak başkanlığa seçildi. Kurtoğlu, 3 yıl içinde gerçekleştirecekleri projeleri katılımcılara aktardı.

Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığına Bekir Kurtoğlu getirildi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye Kurtoğlu tek aday olarak katıldı.

Yapılan kongrede kullnılan oyların tamamını alan Kurtoğlu, başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Burak Akdoğan, Mehmet Turhallı, Rıdvan Kesmen, Cemal Sarmusak, Kurtça Karaca ve Rümeysa Soylu'dan oluştu.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Türk Kızılayının kurulduğu günden bu yana her zaman milletinin yanında olduğunu vurgulayarak, Kızılay saflarında gönüllülük esasıyla çalışan herkese teşekkür etti.

Belediye Başkanı Murat Gül de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma, kan bağışı organizasyonları ve sosyal sorumluluk projeleriyle önemli çalışmalar yürüten Türk Kızılay ailesine teşekkür etti.

Kurtoğlu ise Vezirköprü Şubesi olarak 3 yıl içinde gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kongreye AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, CHP İlçe Başkan Vekili Arslan Ağca, İYİ Parti İlçe Başkanı Salih Gürbüz ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
img

Bakanlık, otomobil fiyatına gemi satıyor
img

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
img

Yılmaz Erdoğan'ın türkü performansı sosyal medyayı salladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıdada hile yapmayan 19 il belli oldu

Örnek teşkil ediyorlar! İşte gıdada hile yapılmayan 19 il
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Nevzat Bahtiyar'ın cezasına itiraz

Nevzat Bahtiyar'ın cezasına bakanlıktan itiraz
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği 'Bombaların Anası'nı sonunda teslim ediyor

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Mersin'de 'Kazma, kürek var' denilen konteynerden 357 milyonluk araç çıktı

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.