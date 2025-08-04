Türk Kızılay ve TÜAT'tan Ortak Protokol İmzası

Türk Kızılay ile Türkiye Acil Tıp Vakfı (TÜAT) arasında olağan ve olağanüstü dönemlerde eğitim, bilinçlendirme, gönüllülük faaliyetleri ile kurumsal tanıtım ve kampanya alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay Genel Merkezi'nde gerçekleşen protokol töreninin ardından yaptığı konuşmada, TÜAT'la her zaman sahada birlikte olduklarını vurguladı.

Protokolle, iki kurum arasında hem olağan hem de olağanüstü dönemde eğitim, bilinçlendirme, gönüllülük ve çok kapsamlı kurumsal işbirliği yapılacağını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bizler için Türkiye Acil Tıp Vakfı çok önemli bir partner. Sağlık Bakanlığımız, elbette ki zaten sağlık alanındaki ana sorumluluğunu yerine getiriyor afet zamanlarında. Bunun haricinde gerek uluslararası afetlerde gerekse ulusal afetin Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon halinde ihtiyaç duyulan alanlarda bizler de var oluyoruz. Bu anlamda Vakfımız ile afete hazırlık alanına daha fazla odaklanalım istiyoruz."

Eğitimlere ağırlık vermek istediklerini aktaran Yılmaz, "Daha fazla hazırlıklı olalım, hem toplumu hem sağlık alanında çalışan doktorlarımızı bilinçlendirelim, onları gönüllü yapalım istiyoruz. Afet alanında kimin ne şekilde nasıl yardım edeceği belli olsun istiyoruz. Protokol, bizler için çok değerli, çok kıymetli. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Büyük tecrübeleri var"

TÜAT Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak da afet tıbbı alanında da faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Özellikle meslektaşlarına ve halka yönelik afet farkındalık eğitimleri verdiklerini anlatan Çolak, "Kızılay'ımız Türkiye'de kadim bir kuruluşumuz, kökleri çok derin. Özellikle insani yardım ve afet alanına müdahale açısından sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyada da bir marka kuruluş. Bizler de Vakıf olarak akademik açıdan destek vereceğiz. Tabii ki Kızılay'ımızın afet açısından çok büyük tecrübeleri var. Bizler de bu tecrübelerden faydalanmış olacağız. Her iki kuruma da hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.